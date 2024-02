Hamilton ignoré par Mercedes, donc chez Ferrari ?

Lewis Hamilton a-t-il signé chez Ferrari parce qu'il n'a pas été écouté chez Mercedes ? Il y a près d'un an, le pilote de Formule 1 le plus titré a déclaré à la radio 5 de la BBC : "En 2022, il y a certaines choses que j'ai dites à l'équipe. J'ai parlé des problèmes de la voiture de l'année dernière. J'ai piloté tellement de voitures au cours de ma vie, je sais ce dont une voiture de course a besoin. Et ce dont elle n'a pas besoin".

"C'est une question de responsabilité. Il s'agit de quelqu'un qui se tient debout et qui dit : 'Tu sais ça ? Nous ne t'avons pas écouté. Nous ne sommes pas là où nous voulons être et nous avons beaucoup de travail".

Le sujet s'est poursuivi en ce qui concerne la position du siège. Hamilton lors d'une conférence de presse : "Je ne sais pas maintenant combien de fans l'ont remarqué. Mais chez Mercedes, nous sommes assis plus près des roues avant que les pilotes d'autres voitures de course. A mon goût, cette position est trop proche de l'essieu avant. Quand tu conduis, tu as l'impression d'être assis sur les roues avant. Et c'est l'une des sensations les plus désagréables dans une voiture de course".



"Cette position change tout le comportement de la voiture et la perception pour le pilote de la façon dont la voiture se déplace en détail. Et le comportement de la voiture devient beaucoup plus imprévisible que lorsque tu es assis plus en arrière, donc plus près du centre de la voiture. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec ça".

"La position de conduite est quelque chose que je dois absolument changer à l'avenir. À l'époque, les techniciens m'ont dit : 'C'est la bonne solution pour cette voiture'. Mais si j'avais su ce que je ressentirais plus tard, je n'aurais jamais accepté".



Dans la saison 6 du documentaire à succès "Drive to Survive" (mis en ligne le 23 février), le 103 fois vainqueur de GP déclare : "En 2022, je me suis plaint à l'équipe et j'ai dit ce que nous devrions changer. Sinon, nous ne pourrions pas sortir de notre routine. J'ai dit : s'il vous plaît, faites quelque chose ! Mais je me souviens de la réponse que j'ai reçue : 'Nous savons déjà ce que nous faisons, tu as tort'".



"C'était un moment intéressant. Pour moi, c'était comme si : D'accord, alors je me retire un peu, je ne veux marcher sur les pieds de personne ici. Et puis la saison 2023 a commencé, et nous avons parlé du même sujet, et là, tout à coup, on m'a dit : 'Oh, peut-être que tu avais raison à l'époque'".



"Je voulais à nouveau gagner des courses en 2023. Et puis je me suis assis dans la nouvelle voiture, et c'était comme la sœur malveillante du modèle 2022. Entre-temps, je ne sais même plus ce que c'est que de gagner. D'accord, nous devons porter cela avec dignité, mais nous avons pris la mauvaise direction".



Dans une scène de Monaco, Hamilton dit à ses collaborateurs de l'équipe dans le documentaire de Netflix : "La partie faible de la voiture est l'arrière. L'aileron est grand comme une porte de grange, il génère tellement de résistance à l'air. Et c'était la même chose l'année dernière et l'année d'avant aussi".





Test de Bahreïn 22 février, situation après trois heures de course

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (36 tours)

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

3. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (30)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32,879 (20)

5. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33,225 (39)

7. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

8. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

9. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,534 (31)

10e Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,706 (40)





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)