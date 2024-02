Hamilton ignorato dalla Mercedes, quindi alla Ferrari?

Lewis Hamilton ha firmato con la Ferrari perché non veniva ascoltato alla Mercedes? Quasi un anno fa, il pilota di Formula 1 di maggior successo ha dichiarato alla BBC Radio 5: "Ci sono state alcune cose che ho detto alla squadra nel 2022. Ho parlato dei difetti della vettura dell'anno scorso. Ho guidato così tante auto nella mia vita, che so di cosa ha bisogno un'auto da corsa. E di cosa non ha bisogno".

"È una questione di responsabilità. Si tratta di qualcuno che si alza e dice: 'Lo sapete? Non ti abbiamo ascoltato. Non siamo dove vogliamo essere e abbiamo molto lavoro da fare'".

La questione è proseguita in relazione alla posizione dei sedili. Hamilton in conferenza stampa: "Non so quanti tifosi se ne siano accorti. Ma noi della Mercedes siamo seduti più vicini alle ruote anteriori rispetto ai piloti di altre auto da corsa. Per i miei gusti, questa posizione di seduta è troppo lontana dall'asse anteriore. Quando si guida, sembra di essere seduti sulle ruote anteriori. E questa è una delle sensazioni peggiori in un'auto da corsa".



"Questa posizione cambia l'intero comportamento dell'auto e la percezione che il pilota ha di come l'auto si muove nei dettagli. La manovrabilità dell'auto diventa molto più imprevedibile rispetto a quando si è seduti più indietro, più vicini al centro dell'auto. Devo ammettere che non riesco a sopportarlo".

"La posizione di seduta è un aspetto che devo assolutamente cambiare in futuro. All'epoca, gli ingegneri mi dissero: 'Questa è la soluzione giusta per questa vettura'. Ma se avessi saputo come mi sarei sentito in seguito, non avrei mai accettato".



Nella sesta stagione del documentario di successo "Drive to Survive" (online il 23 febbraio), il 103 volte vincitore di un GP racconta: "Nel 2022, mi sono lamentato con la squadra e ho detto cosa avremmo dovuto cambiare. Altrimenti non saremmo usciti dalla nostra routine. Ho detto: "Per favore, fate qualcosa! Ma ricordo di aver ricevuto la risposta: 'Sappiamo già cosa stiamo facendo, ti sbagli'".



"È stato un momento interessante. Per me è stato come: 'Va bene, allora mi faccio un po' da parte, non voglio pestare i piedi a nessuno'. Poi è iniziata la stagione 2023, e stavamo parlando dello stesso argomento, e all'improvviso ho pensato: 'Oh, forse avevi ragione allora'".



"Volevo vincere di nuovo delle gare nel 2023. Poi mi sono seduto sulla nuova auto ed era come la sorella malvagia del modello 2022. Non so nemmeno più cosa significhi vincere. Dobbiamo portarla avanti con dignità, ma siamo andati nella direzione sbagliata".



In una scena di Monaco, Hamilton dice ai suoi colleghi di squadra nel documentario di Netflix: "La parte debole della macchina è il posteriore. L'ala è grande come una porta di un fienile, crea così tanta resistenza aerodinamica. Ed è stato così anche l'anno scorso e quello prima ancora".





