Hamilton ignorado pela Mercedes, por isso vai para a Ferrari?

Será que Lewis Hamilton assinou com a Ferrari porque não foi ouvido na Mercedes? Há quase um ano, o mais bem sucedido piloto de Fórmula 1 disse à BBC Radio 5: "Houve certas coisas que eu disse à equipa em 2022. Falei sobre as falhas do carro do ano passado. Já conduzi tantos carros na minha vida, que sei o que um carro de corrida precisa. E do que não precisa".

"É uma questão de responsabilidade. Trata-se de alguém que se levanta e diz: 'Sabem que mais? Não vos demos ouvidos. Não estamos onde queremos estar e temos muito trabalho a fazer'".

A questão continuou em relação à posição dos bancos. Hamilton numa conferência de imprensa: "Não sei quantos fãs repararam. Mas nós, na Mercedes, sentamo-nos mais perto das rodas dianteiras do que os pilotos de outros carros de corrida. Para o meu gosto, esta posição de assento está demasiado longe do eixo dianteiro. Quando estamos a conduzir, parece que estamos sentados sobre as rodas dianteiras. E essa é uma das piores sensações num carro de corrida".



"Esta posição altera todo o comportamento do carro e a perceção do condutor de como o carro se move em pormenor. E o comportamento do carro torna-se muito mais imprevisível do que quando nos sentamos mais atrás, mais perto do centro do carro. Tenho de admitir que tenho muita dificuldade em lidar com isso".

"A posição do assento é algo que tenho mesmo de alterar no futuro. Na altura, os engenheiros disseram-me: 'Esta é a solução certa para este carro'. Mas se eu soubesse como me iria sentir mais tarde, nunca teria concordado com isso."



Na 6ª temporada do documentário de sucesso "Drive to Survive" (online a 23 de fevereiro), o 103 vezes vencedor de GP diz: "Em 2022, queixei-me à equipa e disse o que devíamos mudar. Caso contrário, não conseguiríamos sair da nossa rotina. Eu disse: "Por favor, façam alguma coisa! Mas lembro-me de receber a resposta: 'Já sabemos o que estamos a fazer, estás enganado'."



"Foi um momento interessante. Para mim foi como: Muito bem, vou afastar-me um pouco, não quero pisar os pés de ninguém. Depois, começou a época de 2023 e estávamos a falar do mesmo assunto e, de repente, pensei: 'Afinal, talvez tivesses razão'."



"Eu queria voltar a ganhar corridas em 2023. E depois sentei-me no novo carro e era como se fosse a irmã maliciosa do modelo de 2022. Já nem sequer sei o que é ganhar. Bem, temos de o fazer com dignidade, mas fomos na direção errada".



Numa cena do Mónaco, Hamilton diz aos seus colegas de equipa no documentário da Netflix: "A parte fraca do carro é a traseira. A asa é tão grande como uma porta de celeiro, cria muito arrasto. E foi a mesma coisa no ano passado e no ano anterior".





Teste do Bahrain, 22 de fevereiro, classificações após três horas

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 voltas)

2º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)