Yuki Tsunoda (Racing Bulls) : "Ils ne montrent pas tout"

Après une journée et demie d'essais sur le circuit international de Bahreïn, les fans et les spécialistes se demandent à quoi ressemblera l'équilibre des forces dans la catégorie reine en 2024.

Le Japonais Yuki Tsunoda ne le sait pas non plus. Le jeune homme de 23 ans roule pour l'écurie qui s'appelait autrefois Toto Rosso et AlphaTauri et qui s'appelle aujourd'hui officiellement Visa Cash App RB. Helmut Marko, conseiller Red Bull en sport automobile, appelle la deuxième équipe Red Bull les Racing Bulls.

Dans le paddock du circuit international de Bahreïn, Tsunoda, 14e du championnat du monde en 2021 et 2023, évalue la situation de la manière suivante : "Laissons de côté Red Bull Racing en tant que leader. Aston Martin et Ferrari ont l'air d'aller bien, McLaren aussi. Cela devient plus compliqué derrière".

Le pilote aux 63 participations à des GP estime : "Nous semblons être bien placés. Notre objectif est d'être dans le peloton de tête et il y a des signes encourageants à cet égard ici à Bahreïn. Notre voiture est sans aucun doute une amélioration par rapport à celle de l'an dernier".



"Mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Si nous regardons le milieu du peloton, Williams n'a certainement pas montré tout ce dont elle est capable".





Test de Bahreïn 22 février, situation après trois heures

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (36 tours)

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

3. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (30)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32,879 (20)

5. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33,225 (39)

7. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

8. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

9. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,534 (31)

10e Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,706 (40)





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)