Yuki Tsunoda (Racing Bulls): "Non mostrano tutto"

Il giapponese Yuki Tsunoda è al lavoro con i Racing Bulls (ufficialmente Visa Cash App RB) in Bahrain. Egli ritiene che durante i tre giorni di test invernali, una squadra corse nasconda ciò che è realmente in grado di fare.

Naturalmente, dopo quasi un giorno e mezzo di test al Bahrain International, i fan e gli esperti sono perplessi: come saranno i rapporti di forza nella classe regina nel 2024?

Nemmeno il giapponese Yuki Tsunoda lo sa. Il 23enne guida per la scuderia che, nata come Toto Rosso e AlphaTauri, è ora ufficialmente nota come Visa Cash App RB. Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull per gli sport motoristici, chiama la seconda squadra della Red Bull "Racing Bulls".

Nel paddock del Bahrain International Circuit, Tsunoda, che si è classificato al 14° posto nei Campionati del Mondo 2021 e 2023, valuta così la situazione: "Lasciamo da parte la Red Bull Racing come leader. Aston Martin e Ferrari sembrano a posto, così come la McLaren. Alle loro spalle la situazione si complica".

Il 63 volte partecipante al GP ritiene: "Sembra che siamo in una posizione abbastanza buona. Il nostro obiettivo è quello di essere in testa al centrocampo e ci sono segnali incoraggianti in tal senso qui in Bahrain. La nostra vettura è indubbiamente migliorata rispetto a quella dell'anno scorso".



"Ma ci sono ancora molti punti interrogativi. Se guardiamo al centrocampo, la Williams non ha certamente mostrato tutto ciò di cui è capace".





Test in Bahrain 22 febbraio, classifica dopo tre ore

1° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 giri)

2° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)