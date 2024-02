Yuki Tsunoda (Racing Bulls): "Eles não mostram tudo"

O japonês Yuki Tsunoda está a trabalhar com a Racing Bulls (oficialmente Visa Cash App RB) no Bahrein. Considera que, durante os três dias de testes de inverno, uma equipa de corridas esconde aquilo de que é realmente capaz.

Claro que, após quase um dia e meio de testes no Bahrain International, tanto os fãs como os especialistas estão confusos: como será o equilíbrio de forças na categoria rainha em 2024?

O japonês Yuki Tsunoda também não sabe. O piloto de 23 anos trabalha para a equipa de corridas que começou por se chamar Toto Rosso e AlphaTauri e que agora é oficialmente conhecida como Visa Cash App RB. O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, chama à segunda equipa da Red Bull os Racing Bulls.

No paddock do Circuito Internacional do Bahrein, Tsunoda, que terminou em 14º lugar nos Campeonatos Mundiais de 2021 e 2023, avalia a situação da seguinte forma: "Vamos deixar a Red Bull Racing de lado como líder. A Aston Martin e a Ferrari parecem bem, a McLaren também. Atrás delas fica mais complicado".

O piloto que participou 63 vezes num GP acredita: "Parece que estamos numa posição muito boa. O nosso objetivo é estar na frente do meio-campo e há sinais encorajadores disso aqui no Bahrain. O nosso carro é, sem dúvida, uma melhoria em relação ao carro do ano passado".



"Mas ainda há muitos pontos de interrogação. Se olharmos para o meio do pelotão, a Williams ainda não mostrou tudo o que é capaz de fazer."





Teste do Bahrain, 22 de fevereiro, classificação após três horas

1º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 voltas)

2º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)