Nico Hülkenberg: "El nuevo jefe desenmascara las tonterías de inmediato

El veterano Nico Hülkenberg regresó a la categoría reina como piloto titular en 2023. Fue un año difícil. Esto se repitió una y otra vez: Hülki tuvo una actuación fantástica en la clasificación, terminando a menudo entre los diez primeros, sólo para quedarse atrás sin piedad en la carrera porque el chasis Haas demostró ser un devorador de neumáticos.

El piloto de 36 años de Emmerich no se anduvo con rodeos: "La segunda mitad de la temporada fue realmente dura. Creo que sólo tuve una oportunidad de sumar uno o dos puntos en Singapur, que perdimos por una mala decisión estratégica. Incluso cuando muchos coches se retiraron, estábamos demasiado lejos. Tenemos que hacerlo mejor".

¿Dónde estamos ahora? ¿Qué primeras impresiones ha obtenido el séptimo clasificado de 2018 sobre su nuevo coche, el Haas VF-24?

El 203 veces participante en un GP comenta a SPEEDWEEK.com en el paddock del Circuito Internacional de Bahréin: "Ya hemos completado un día y medio y estamos en pleno proceso de aprender cada vez más sobre el nuevo coche. Principalmente he hecho tandas con mucho combustible a bordo y con neumáticos medios y duros. Si nos comparo con la situación de hace un año, sin duda estamos en mejor posición".



"Hemos progresado, sin duda, pero es difícil decir dónde nos llevará eso en estos momentos. El coche tiene más agarre y desarrolla la carga aerodinámica de forma más consistente. Todo eso es bueno".



El coche de carreras del año pasado era rápido a una vuelta, pero débil en carreras de resistencia. ¿Hay que renunciar a la velocidad en clasificación para estar mejor posicionado en el Gran Premio? Hülkenberg: "Si fuera tan fácil, siempre optaría por más ritmo de carrera. Pero aún es un poco pronto para juzgarlo en detalle".



"Una vez conduje aquí detrás de un Sauber y luego también detrás de un Aston Martin. El comportamiento del coche detrás de un rival apenas ha cambiado. Todavía no puedo decir qué efecto tiene eso en el desgaste de los neumáticos. Tenemos que mejorar eso en general".



Otro punto débil del Haas 2023: la extrema sensibilidad al viento. Nico lo sabe: "El viento siempre es veneno para un coche moderno con alas. También se puede sentir con el coche nuevo, siempre cambia el equilibrio. Y aquí en Bahrein, en particular, también es impredecible: en una curva el coche va de una manera, en la siguiente, cuando el viento viene de otra dirección, es completamente diferente. Eso te complica la vida y sigue siendo un problema".



"El año pasado, uno de los problemas fue el comportamiento del coche con los neumáticos, pero también el hecho de que apenas progresamos a lo largo del año. Pusimos una etapa Evo en el coche, pero apenas cambió nada. Eso fue molesto. Porque empezamos bien la temporada, pero luego nos quedamos atrás. Y esa es también una de las tareas del nuevo jefe de equipo, Ayao Komatsu: tiene que configurar el equipo de tal manera que se desarrollen ideas para reaccionar ante un problema así."



"Ayao es obviamente un tipo de persona completamente diferente a Günther Steiner. Es ingeniero, así que ningún técnico puede decirle tonterías. Lo ve todo desde el punto de vista técnico, y ya ha marcado el camino para que estemos mejor organizados en cuanto a personal. Todo eso es positivo".



Lo que apenas ha cambiado: Los coches siguen siendo duros como una roca, cada bache maltrata a los pilotos. Nico: "La parte trasera del nuevo coche se siente más estable, también en la forma en que absorbe los baches, como ondulaciones y bordillos. Pero aunque sea un poco mejor, sigue siendo un desastre en términos de confort en un coche de carreras con tan poco recorrido de suspensión. Así que un Rolls-Royce probablemente deje de ser un coche de alas modernas".