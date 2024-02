Nico Hülkenberg : le nouveau chef démasque immédiatement les bêtises

Nico Hülkenberg, vétéran des GP, a fait son retour dans la catégorie reine en 2023 en tant que pilote titulaire. Ce fut une année difficile. Cela s'est répété à plusieurs reprises - Hülki a réalisé une performance fantastique en qualifications, se classant souvent dans le top 10, pour être ensuite impitoyablement distancé en course, le châssis Haas s'avérant être un dévoreur de pneus.

Le pilote de 36 ans, originaire d'Emmerich, n'a pas tourné autour du pot : "La deuxième moitié de la saison a été vraiment difficile. Je pense qu'il n'y a eu pour moi qu'à Singapour une occasion de marquer un ou deux points, que nous avons manquée à cause d'une mauvaise décision stratégique. Même lorsque de nombreuses voitures sont tombées en panne, nous étions tout simplement trop loin. Nous devons faire mieux".

Où en sommes-nous ? Quels sont les premiers enseignements que le septième du championnat du monde 2018 a tirés de sa nouvelle voiture, la Haas VF-24 ?

Le pilote aux 203 GP répond à SPEEDWEEK.com dans le paddock du circuit international de Bahreïn : "Nous avons passé un jour et demi et nous sommes en plein processus d'apprentissage de la nouvelle voiture. J'ai surtout fait des tours avec beaucoup de carburant à bord et en pneus moyens et durs. Si je nous compare à la situation d'il y a un an, nous sommes certainement mieux placés".



"Nous avons fait des progrès, sans aucun doute, mais il est difficile de dire où cela nous mènera pour l'instant. La voiture accumule plus d'adhérence et développe l'appui de manière plus constante. Tout cela est bon".



La voiture de course de l'année dernière était rapide sur un tour, mais faible en endurance. Faut-il faire des compromis sur la vitesse en qualification pour être mieux placé en Grand Prix ? Hülkenberg : "Si c'était aussi simple, j'opterais toujours pour plus de rythme en course. Mais il est encore un peu tôt pour l'évaluer en détail".



"J'ai roulé ici une fois derrière une Sauber et ensuite aussi derrière une Aston Martin. Le comportement de la voiture derrière un adversaire n'a guère changé. Je ne peux pas encore dire comment cela se répercute sur l'usure des pneus. Nous devons améliorer cela de manière générale".



Autre point faible de la Haas 2023 : une extrême sensibilité au vent. Nico le sait : "Le vent est toujours un poison pour une voiture à ailes moderne. On le ressent aussi avec la nouvelle voiture, cela modifie toujours l'équilibre. Et ici à Bahreïn, c'est aussi ce qui est imprévisible - dans un virage, la voiture est comme ça, dans le suivant, quand le vent vient d'une autre direction, elle est complètement différente. Cela te rend la vie difficile et reste un sujet de préoccupation".



"L'an dernier, l'un des problèmes était la gestion des pneus de la voiture, mais aussi le fait que nous n'avons pas beaucoup progressé au cours de l'année. Nous avons certes ajouté un étage Evo à la voiture, mais cela n'a pas changé grand-chose. C'était ennuyeux. Car nous avons commencé la saison de manière correcte, mais nous avons ensuite été distancés. Et cela fait aussi partie des tâches du nouveau chef d'équipe Ayao Komatsu - il doit mettre l'équipe en place de manière à ce que des idées soient développées pour réagir à un tel problème".



"Ayao est bien sûr un type très différent de Günther Steiner. C'est un ingénieur, donc aucun technicien ne peut lui raconter des conneries, il comprend tout de suite. Il voit tout d'un point de vue technique, et il a déjà posé de nombreux jalons pour mieux nous positionner, également en termes de personnel. Tout cela est positif".



Ce qui n'a guère changé : Les voitures sont toujours aussi dures, chaque coup malmène les pilotes. Nico : "L'arrière de la nouvelle voiture semble plus stable, y compris dans la manière d'absorber les irrégularités du sol, comme les vagues et les bordures. Mais même si c'est un peu mieux, c'est toujours une catastrophe en termes de confort, dans une voiture de course avec si peu de débattement. Donc une Rolls-Royce ne sera probablement plus une voiture à ailes moderne" !