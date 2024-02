Nico Hülkenberg: Il nuovo capo smaschera subito le sciocchezze

Il veterano del GP Nico Hülkenberg è tornato nella classe regina come pilota regolare nel 2023. È stato un anno difficile. Hülki ha offerto prestazioni fantastiche in qualifica, finendo spesso nella top ten, per poi essere lasciato indietro senza pietà in gara, perché il telaio Haas si è rivelato un divoratore di pneumatici.

Il trentaseienne di Emmerich non ha fatto giri di parole: "La seconda metà della stagione è stata davvero dura. Credo di aver avuto solo un'opportunità di segnare uno o due punti a Singapore, che abbiamo perso a causa di una decisione strategica sbagliata. Anche quando molte vetture si sono ritirate, eravamo troppo lontani. Dobbiamo fare meglio".

A che punto siamo ora? Quali sono le prime informazioni che il settimo pilota del 2018 ha acquisito sulla sua nuova vettura, la Haas VF-24?

Il 203 volte partecipante al GP racconta a SPEEDWEEK.com nel paddock del Bahrain International Circuit: "Abbiamo completato un giorno e mezzo e siamo nel bel mezzo del processo di apprendimento della nuova vettura. Ho fatto principalmente dei giri con molto carburante a bordo e con gomme medie e dure. Se faccio un confronto con la situazione di un anno fa, siamo sicuramente in una posizione migliore".



"Abbiamo fatto dei progressi, senza dubbio, ma è difficile dire dove ci porterà al momento. La vettura sta aumentando l'aderenza e sviluppando la deportanza in modo più costante. Tutto ciò è positivo".



La vettura dello scorso anno era veloce su un giro, ma debole nelle gare di durata. Dovete scendere a compromessi sulla velocità in qualifica per essere meglio posizionati nel Gran Premio? Hülkenberg: "Se fosse così facile, opterei sempre per una maggiore velocità in gara. Ma è ancora un po' presto per giudicare nel dettaglio".



"Una volta ho guidato qui dietro una Sauber e poi anche dietro una Aston Martin. Il comportamento della vettura dietro a un avversario non è praticamente cambiato. Non posso ancora dire quale sia l'effetto sull'usura degli pneumatici. Dobbiamo migliorare questo aspetto in generale".



Un altro punto debole della Haas 2023: l'estrema sensibilità al vento. Nico lo sa: "Il vento è sempre un veleno per una moderna vettura ad ala. Lo si sente anche con la nuova vettura, cambia sempre l'equilibrio. E qui in Bahrain, in particolare, è anche imprevedibile: in una curva la macchina è in un modo, in quella successiva, quando il vento arriva da una direzione diversa, è completamente diversa. Questo rende la vita difficile e rimane un problema".



"L'anno scorso il problema era la gestione della vettura con gli pneumatici, ma anche il fatto che non abbiamo fatto quasi nessun progresso nel corso dell'anno. Abbiamo montato una fase Evo sulla vettura, ma non è cambiato quasi nulla. È stato fastidioso. Perché abbiamo iniziato bene la stagione, ma poi siamo rimasti indietro. E questo è anche uno dei compiti del nuovo team boss Ayao Komatsu: deve impostare la squadra in modo tale da sviluppare idee per reagire a questo problema".



"Ayao è ovviamente un tipo di persona completamente diverso da Günther Steiner. È un ingegnere, quindi nessun tecnico può parlare a vanvera con lui, lo capisce subito. Vede tutto da un punto di vista tecnico, e ha già impostato la strada per una migliore organizzazione del personale. Tutto ciò è positivo".



Cosa non è cambiato: Le auto sono ancora dure come una roccia, ogni urto maltratta i piloti. Nico: "Il posteriore della nuova vettura è più stabile, anche nel modo in cui assorbe le asperità, come le ondulazioni e i cordoli. Ma anche se è un po' meglio, è comunque un disastro in termini di comfort per un'auto da corsa con una corsa così ridotta delle sospensioni. Quindi una Rolls-Royce probabilmente non sarà più una moderna wing car!".