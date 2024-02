Nico Hülkenberg: O novo chefe expõe imediatamente os disparates

O veterano dos GP, Nico Hülkenberg, regressou à categoria rainha como piloto regular em 2023. Foi um ano difícil. Hülki teve um desempenho fantástico na qualificação, terminando frequentemente entre os dez primeiros, mas foi impiedosamente deixado para trás na corrida porque o chassis Haas provou ser um devorador de pneus.

O piloto de 36 anos, natural de Emmerich, não tem papas na língua: "A segunda metade da época foi muito difícil. Penso que só tive uma oportunidade de marcar um ou dois pontos em Singapura, que perdemos devido a uma decisão estratégica errada. Mesmo quando muitos carros se retiraram, estávamos demasiado longe. Temos de fazer melhor".

Em que ponto estamos agora? Que ideias iniciais é que o piloto sétimo classificado de 2018 obteve sobre o seu novo carro, o Haas VF-24?

O piloto que já participou 203 vezes num GP diz ao SPEEDWEEK.com no paddock do Circuito Internacional do Bahrain: "Completámos agora um dia e meio e estamos a meio do processo de aprender mais e mais sobre o novo carro. Fiz principalmente corridas com muito combustível a bordo e com pneus médios e duros. Se compararmos com a situação de há um ano, estamos certamente numa posição melhor."



"Fizemos progressos, sem dúvida, mas é difícil dizer onde isso nos vai levar neste momento. O carro está a ganhar mais aderência e a desenvolver downforce de forma mais consistente. Tudo isso é bom".



O carro de corrida do ano passado era rápido numa volta, mas fraco nas corridas de resistência. Terá de comprometer a velocidade de qualificação para estar melhor posicionado no Grande Prémio? Hülkenberg: "Se fosse assim tão fácil, optaria sempre por um maior ritmo de corrida. Mas ainda é um pouco cedo para avaliar isso em pormenor."



"Uma vez conduzi aqui atrás de um Sauber e depois também atrás de um Aston Martin. O comportamento do carro atrás de um adversário não mudou muito. Ainda não posso dizer qual o efeito que isso tem no desgaste dos pneus. Precisamos de melhorar isso em geral".



Outro ponto fraco do Haas 2023: a extrema sensibilidade ao vento. Nico sabe: "O vento é sempre um veneno para um carro com asa moderna. Também se pode sentir isso com o novo carro, altera sempre o equilíbrio. E aqui no Bahrain, em particular, também é imprevisível - numa curva o carro está numa direção, na seguinte, quando o vento vem de uma direção diferente, está completamente diferente. Isso dificulta-nos a vida e continua a ser um problema".



"No ano passado, um dos problemas foi o comportamento do carro com os pneus, mas também o facto de não termos feito praticamente nenhum progresso ao longo do ano. Chegámos a colocar uma fase Evo no carro, mas não mudou quase nada. Isso foi aborrecido. Porque começámos bem a época, mas depois ficámos para trás. E essa é também uma das tarefas do novo chefe de equipa Ayao Komatsu - ele tem de organizar a equipa de forma a desenvolver ideias para reagir a esse problema."



"Ayao é obviamente um tipo de pessoa completamente diferente de Günther Steiner. Ele é um engenheiro, por isso nenhum técnico lhe pode dizer disparates, ele percebe logo. Ele vê tudo do ponto de vista técnico e já nos deu o caminho para nos organizarmos melhor em termos de pessoal. Tudo isso é positivo".



O que não mudou muito: Os carros continuam duros como uma pedra, cada solavanco maltrata os pilotos. Nico: "A traseira do novo carro parece mais estável, também na forma como absorve os choques, como as ondulações e os lancis. Mas mesmo que seja um pouco melhor, continua a ser um desastre em termos de conforto num carro de corrida com tão pouco curso de suspensão. Por isso, um Rolls-Royce provavelmente deixará de ser um carro moderno com asas!"