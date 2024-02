Russell: Los nombres de los pilotos en el teléfono de Wolff

En Mercedes siguen restando importancia a los cambios que supondrá el cambio de Lewis Hamilton a Ferrari. De todos modos, no los habrá a corto plazo, como recalcó el jefe del equipo, Toto Wolff, el miércoles durante los entrenamientos en Bahréin.

Russell hizo comentarios similares el jueves. "Hasta ahora, nada ha cambiado realmente. Creo que todo el mundo es un profesional, todos tenemos nuestro trabajo, y los ingenieros sólo están motivados para construir el coche más rápido, y Lewis sigue motivado para hacer el mejor trabajo posible", dijo Russell.

Después de la temporada 2024, sin embargo, Mercedes se enfrentará a un cambio radical, ya que el personal constante de Hamilton se está separando y las Flechas Plateadas se están reposicionando. Pero Russell tampoco se inmuta por ello.

No se equivoca: en términos de conducción, tiene como compañero de equipo en Hamilton a uno de los mejores pilotos de la historia.

"Van a ser unos meses interesantes para ver qué pasa, pero en lo que a mí respecta, he sido compañero de equipo con el que posiblemente sea el mejor piloto de todos los tiempos durante los dos últimos años y no me preocupa quién se alinee a mi lado", dijo Russell.

"Tanto si se trata de un piloto experimentado como de un piloto joven, personalmente creo que estoy en una gran posición para llevar al equipo hacia adelante y comenzar el próximo capítulo del equipo", continuó Russell.

Una pregunta interesante en este contexto: ¿cuánto tendrá que decir?

"Creo que es importante para cualquier equipo que haya buena armonía entre los pilotos, porque eso se transmite a todos los ingenieros y a todo el equipo, pero en última instancia las decisiones las toman Toto y la junta directiva. Ya hemos tenido muchas discusiones y he estado mucho con Toto este invierno", dice Russell.

Tiene que reírse al recordar el teléfono de Wolff: "Fue bastante divertido ver los nombres de los pilotos aparecer en el teléfono y también recibí algunas llamadas y mensajes de texto en mi teléfono, fue bastante interesante. Pero como equipo estamos en una posición realmente buena para pasar al siguiente capítulo".

