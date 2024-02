Russell : les noms des pilotes au téléphone de Wolff

Chez Mercedes, on minimise encore un peu les changements qu'entraînera le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari. Il n'y en aura de toute façon pas à court terme, comme l'a souligné le chef d'équipe Toto Wolff mercredi dans le cadre des essais à Bahreïn.

Russell s'est exprimé dans le même sens jeudi. "Jusqu'à présent, rien n'a vraiment changé. Je pense que tout le monde est un professionnel, nous avons tous notre travail, et les ingénieurs sont simplement motivés pour construire la voiture la plus rapide, et Lewis est toujours motivé pour faire le meilleur travail possible", a déclaré Russell.

Mais après la saison 2024, Mercedes sera confrontée à un bouleversement, car la constante personnelle Hamilton s'effondre et les Flèches d'argent se reconstruisent. Mais cela ne perturbe pas Russell.

Ce n'est pas faux : sur le plan de la conduite, il a avec Hamilton l'un des meilleurs pilotes de l'histoire comme coéquipier.

"Ce sera quelques mois intéressants pour voir ce qui se passe, mais en ce qui me concerne, ces deux dernières années, j'ai été le coéquipier de ce qui est sans doute le plus grand pilote de tous les temps, et je n'ai aucune inquiétude quant à celui qui se présentera à mes côtés", a déclaré Russell.

"Que ce soit un pilote expérimenté ou un jeune, je me sens personnellement dans une position formidable pour faire avancer l'équipe et entamer le prochain chapitre de l'équipe", a poursuivi Russell.

Question intéressante dans ce contexte : à quel point aura-t-il son mot à dire ?

"Je pense qu'il est important pour toute équipe d'avoir une bonne harmonie entre les pilotes, car cela se transmet à tous les ingénieurs et à l'ensemble de l'équipe, mais au final, les décisions reviennent à Toto et au conseil d'administration. Nous avons déjà eu de nombreuses discussions et j'ai passé beaucoup de temps avec Toto cet hiver", explique Russell.

Il ne peut s'empêcher de rire en se souvenant du téléphone de Wolff : "C'était assez amusant de voir les noms des pilotes apparaître au téléphone, et j'ai aussi reçu quelques appels et messages texte sur mon téléphone, c'était assez intéressant. Mais en tant qu'équipe, nous sommes vraiment en bonne position pour aborder ce prochain chapitre".

Test de Bahreïn 22 février, situation après trois heures de course

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (36 tours)

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

3. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (30)

4. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32,879 (20)

5. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33,225 (39)

7. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

8. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

9. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,534 (31)

10e Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,706 (40)





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)