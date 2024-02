Russell: i nomi dei piloti sul telefono di Wolff

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari influenzerà anche il futuro di George Russell. Avrà voce in capitolo nella ricerca di un successore?

Alla Mercedes si continua a minimizzare i cambiamenti che il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari comporterà. Non ce ne saranno comunque a breve termine, come ha sottolineato il boss del team Toto Wolff mercoledì durante i test in Bahrain.

Russell ha fatto commenti simili giovedì. "Finora non è cambiato nulla. Penso che tutti siano professionisti, tutti abbiamo il nostro lavoro, e gli ingegneri sono solo motivati a costruire la macchina più veloce, e Lewis è ancora motivato a fare il miglior lavoro possibile", ha detto Russell.

Dopo la stagione 2024, tuttavia, la Mercedes si troverà ad affrontare un cambiamento radicale, in quanto il personale costante di Hamilton si sta staccando e le Frecce d'Argento si stanno riposizionando. Ma Russell non si lascia intimorire nemmeno da questo.

Non è sbagliato: in termini di guida, ha come compagno di squadra uno dei migliori piloti della storia, Hamilton.

"Saranno mesi interessanti per vedere cosa succederà, ma per quanto mi riguarda sono stato compagno di squadra di quello che probabilmente è il più grande pilota di tutti i tempi negli ultimi due anni e non ho alcuna preoccupazione su chi mi affiancherà", ha detto Russell.

"Sia che si tratti di un pilota esperto o di un giovane, personalmente sento di essere in una posizione ideale per portare avanti la squadra e iniziare il suo prossimo capitolo", ha proseguito Russell.

Domanda interessante in questo contesto: quanta voce in capitolo avrà?

"Penso che sia importante per qualsiasi squadra avere una buona armonia tra i piloti, perché questo si ripercuote su tutti gli ingegneri e sull'intera squadra, ma alla fine le decisioni spettano a Toto e al consiglio di amministrazione. Abbiamo già avuto molte discussioni e sono stato spesso con Toto quest'inverno", dice Russell.

Gli viene da ridere quando ricorda il telefono di Wolff: "È stato piuttosto divertente vedere i nomi dei piloti apparire sul telefono e ho ricevuto anche alcune chiamate e messaggi di testo sul mio telefono, è stato piuttosto interessante. Ma come squadra siamo in un'ottima posizione per passare al prossimo capitolo".

Test in Bahrain 22 febbraio, classifica dopo tre ore

1° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 giri)

2° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)