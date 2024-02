Russell: Os nomes dos pilotos no telemóvel de Wolff

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Na Mercedes, as mudanças que a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari trará ainda estão a ser minimizadas. De qualquer forma, não haverá nenhuma a curto prazo, como o chefe de equipa Toto Wolff enfatizou na quarta-feira durante os testes no Bahrain.

Russell fez comentários semelhantes na quinta-feira. "Até agora, nada mudou de facto. Acho que toda a gente é profissional, todos temos o nosso trabalho e os engenheiros estão motivados para construir o carro mais rápido e o Lewis continua motivado para fazer o melhor trabalho possível", disse Russell.

Após a temporada de 2024, no entanto, a Mercedes enfrentará uma mudança radical, já que o pessoal constante de Hamilton está a separar-se e as Flechas de Prata estão a reposicionar-se. Mas Russell também não está preocupado com isso.

Não está errado: em termos de condução, tem como companheiro de equipa um dos melhores pilotos da história, Hamilton.

"Vão ser uns meses interessantes para ver o que acontece, mas, no que me diz respeito, tenho sido companheiro de equipa do indiscutivelmente melhor piloto de todos os tempos nos últimos dois anos e não tenho preocupações sobre quem alinha ao meu lado", disse Russell.

"Quer se trate de um piloto experiente ou de um jovem piloto, pessoalmente sinto que estou numa excelente posição para levar a equipa para a frente e iniciar o próximo capítulo da equipa", continuou Russell.

Uma pergunta interessante neste contexto: qual será a sua influência?

"Penso que é importante para qualquer equipa ter uma boa harmonia entre os pilotos, porque isso se transmite a todos os engenheiros e a toda a equipa, mas, em última análise, as decisões cabem a Toto e à direção. Já tivemos muitas discussões e estive muito tempo com o Toto este inverno", diz Russell.

Foi muito engraçado ver os nomes dos pilotos aparecerem no telefone e também recebi algumas chamadas e mensagens de texto no meu telemóvel, foi muito interessante. Mas, como equipa, estamos numa posição muito boa para avançar para o próximo capítulo."

Teste do Bahrain, 22 de fevereiro, classificação após três horas

1º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 voltas)

2º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)