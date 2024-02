Bahréin Día 2: Sainz por delante de Pérez, Red Bull Racing fresco

La segunda jornada de entrenamientos invernales de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin ha terminado. El 22 de febrero, el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen nos mostró dónde podría llevarnos el viaje en 2024 con una actuación abrumadora.

Un día más tarde, con Sergio Pérez al volante del Red Bull Racing RB20, la cosa pinta comparativamente bien, problemas de estabilidad (frenos, electricidad) aparte: segundo puesto. El mejor tiempo del segundo día de pruebas se lo llevó Carlos Sainz con el Ferrari, que pulverizó el mejor tiempo de Max Verstappen del miércoles. Era de esperar: la pista tenía más agarre y el español llevaba neumáticos más blandos que Pérez.

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, está satisfecho. El inglés resume: "Ahora estamos muy limitados en términos de pruebas. Así que es muy importante aprovechar al máximo el tiempo limitado".

"Tuvimos un comienzo alentador de las pruebas de invierno con Max. Pudimos completar muchas vueltas y la fiabilidad fue buena. El coche se comportó como esperábamos. Resultó que los datos del túnel de viento y de la simulación se corresponden con los valores que se pueden medir en la pista. Eso es fundamental para el éxito".



"Max ha pasado un día agradable y se ha mostrado correspondientemente satisfecho. Está pilotando un coche que continúa de forma coherente las ideas del RB19, pero también hemos incorporado ideas frescas que esperamos que compliquen la vida a nuestros rivales."



"Aunque quedamos muy satisfechos el miércoles, llevamos demasiado tiempo en este negocio como para sacar conclusiones precipitadas sobre el equilibrio de fuerzas. No sabemos con qué carga de combustible han viajado nuestros rivales, y tampoco conocemos la configuración de sus motores. En esta fase de la preparación de la pretemporada, es mejor concentrarse plenamente en nuestro propio trabajo."



"Sin embargo, lo sabemos: Tenemos un coche decente. A los pilotos les gusta el comportamiento y están impresionados por cómo reacciona el coche a los cambios en la puesta a punto. Y estoy contento de que nuestros ingenieros hayan tenido el valor de abrir nuevos caminos".



Comentando el mejor tiempo de Ferrari el jueves con Carlos Sainz, su compañero de equipo Charles Leclerc dijo: "Mis primeras impresiones son que estamos mejorando en términos de desgaste de neumáticos, lo que me da confianza para la temporada 2024. Pero para ser honesto, lo que Red Bull Racing mostró el 21 de febrero con Max Verstappen fue muy impresionante. No sólo por el mejor tiempo de Max. También hizo algunas carreras de resistencia muy fuertes. Para mí, todavía están por delante".



Sainz se regaló dos juegos de los neumáticos blandos C4, que no se utilizarán en absoluto en el fin de semana del GP de Bahréin. Se trata más bien de cogerle el pulso al coche con poco combustible en el depósito y neumáticos que agarren bien.



Williams está en el mediocampo, pero sigue teniendo problemas: esta vez un problema con el brake-by-wire (el freno controlado eléctricamente). Hoy Logan Sargeant se ha sentado en el coche todo el día, y el 23 de febrero será el turno del londinense Alex Albon. Hoy ha dicho: "El coche es tan radicalmente diferente en sus características que casi parece que he cambiado de escudería".



El problema con la rejilla de drenaje hizo que numerosos pilotos no pudieran completar una vuelta rápida por la mañana, lo que distorsionó la imagen. Lo cierto es que sólo veremos el equilibrio real de fuerzas en la última sesión de entrenamientos para el GP de Bahréin, el 1 de marzo.





Test de Bahrein del 22 de febrero

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 vueltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

No vuelve a la acción hasta el 22 de febrero:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Prueba de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)