Jour 2 de Bahreïn : Sainz devant Pérez, Red Bull Racing cool

La deuxième journée d'essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit international de Bahreïn est terminée. Le 22 février, le champion de Formule 1 Max Verstappen avait annoncé d'emblée, avec une performance écrasante, la direction que pourrait prendre la course en 2024.

Un jour plus tard, avec Sergio Pérez au volant de la Red Bull Racing RB20, les problèmes de stabilité (freins, système électrique) mis de côté, la situation est tout aussi réjouissante : deuxième place. Le meilleur temps de la deuxième journée d'essais a été réalisé par Carlos Sainz (Ferrari), qui a pulvérisé le meilleur temps de Max Verstappen de mercredi. Il fallait s'y attendre : la piste offre plus d'adhérence et l'Espagnol roulait avec des pneus plus tendres que Pérez.

Le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, est satisfait. L'Anglais dresse ce bilan intermédiaire : "Nous sommes désormais très limités en matière de tests. Il est donc très important de tirer le meilleur parti de ce temps limité".

"Nous avons eu un début de tests hivernaux encourageant avec Max. Nous avons pu faire des tas de tours et la fiabilité était bonne. La voiture s'est comportée comme nous l'attendions. Il s'est avéré que les données de la soufflerie et de la simulation correspondent aux valeurs mesurables sur la piste. C'est élémentaire pour le succès".



"Max a eu une journée réjouissante et était donc satisfait. Il conduit une voiture qui reprend les idées de la RB19 de manière cohérente, mais nous avons également intégré des idées nouvelles qui, nous l'espérons, rendront la vie difficile à nos adversaires".



"Même si nous étions très satisfaits mercredi, nous sommes dans le métier depuis trop longtemps pour tirer des conclusions hâtives sur le rapport de force. Nous ne savons pas avec quelle charge de carburant nos rivaux ont roulé, et nous ne connaissons pas non plus les réglages de leur moteur. À ce stade de la préparation de la saison, il est préférable de se concentrer entièrement sur son propre travail".



"Néanmoins, nous savons : Nous avons une voiture correcte. Les pilotes aiment la maniabilité et la façon dont la voiture réagit aux changements de réglages. Et je suis heureux de voir que nos ingénieurs ont eu le courage d'explorer de nouvelles pistes".



A propos du meilleur temps réalisé jeudi par Ferrari avec Carlos Sainz, son compagnon d'écurie Charles Leclerc déclare : "Mes premières impressions sont que nous sommes mieux placés en termes d'usure des pneus, cela donne du courage pour la saison 2024. Mais très honnêtement, ce que Red Bull Racing a montré le 21 février avec Max Verstappen était très impressionnant. Pas seulement à cause du meilleur temps de Max. Il a aussi réalisé des courses d'endurance d'une puissance inouïe. Pour moi, ils sont toujours en tête".



Sainz s'est offert deux trains de pneus tendres C4, qui ne seront pas du tout utilisés lors du week-end du GP de Bahreïn. Il s'agit plus ici de se faire une idée de la voiture avec peu de carburant dans le réservoir et des pneus qui adhèrent bien.



Williams est en milieu de peloton, mais a encore des soucis : cette fois-ci, un problème avec le brake-by-wire (le frein à commande électrique). Aujourd'hui, Logan Sargeant a passé toute la journée dans la voiture. Le 23 février, ce sera au tour du Londonien Alex Albon. Celui-ci a raconté aujourd'hui : "La voiture est si radicalement différente dans ses caractéristiques que j'ai presque l'impression d'avoir changé d'écurie".



Le problème de la grille d'évacuation a empêché d'innombrables pilotes de faire un tour rapide le matin, ce qui fausse le tableau. Il n'en reste pas moins que nous ne connaîtrons le véritable rapport de force que lors des essais finaux du GP de Bahreïn, le 1er mars.





Test de Bahreïn 22 février

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 tours)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Pas de retour en piste avant le 22 février :

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)