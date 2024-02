Bahrain Day 2: Sainz davanti a Pérez, la Red Bull Racing è forte

Si è conclusa la seconda giornata dei test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit. Il 22 febbraio, il campione di Formula 1 Max Verstappen ci ha mostrato dove potrebbe portarci il viaggio nel 2024 con una prestazione travolgente.

Un giorno dopo, con Sergio Pérez al volante della Red Bull Racing RB20, il risultato è altrettanto soddisfacente, a parte i problemi di stabilità (freni, impianto elettrico) - secondo posto. Il miglior tempo del secondo giorno di test è stato strappato da Carlos Sainz con la Ferrari, che ha polverizzato il miglior tempo di Max Verstappen di mercoledì. C'era da aspettarselo: la pista stava aumentando l'aderenza e lo spagnolo montava pneumatici più morbidi rispetto a Pérez.

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner è soddisfatto. L'inglese riassume: "Ora siamo molto limitati in termini di test. Quindi è molto importante sfruttare al meglio il tempo limitato".

"Abbiamo avuto un inizio incoraggiante dei test invernali con Max. Siamo riusciti a completare molti giri e l'affidabilità era buona. La vettura si è comportata come ci aspettavamo. È emerso che i dati della galleria del vento e della simulazione corrispondono ai valori che si possono misurare in pista. Questo è fondamentale per il successo".



"Max ha trascorso una giornata piacevole ed è rimasto soddisfatto. Sta guidando una vettura che prosegue coerentemente le idee della RB19, ma abbiamo anche incorporato idee nuove che speriamo rendano la vita difficile ai nostri avversari."



"Anche se mercoledì siamo stati molto soddisfatti, siamo in questo settore da troppo tempo per saltare a conclusioni sul bilancio di potenza. Non sappiamo con quale carico di carburante abbiano viaggiato i nostri avversari e non conosciamo nemmeno le loro regolazioni del motore. In questa fase della preparazione pre-stagionale, è meglio concentrarsi completamente sul nostro lavoro".



"Tuttavia, lo sappiamo: Abbiamo una macchina decente. I piloti apprezzano la maneggevolezza e sono impressionati da come la vettura reagisce alle modifiche di assetto. E sono lieto che i nostri ingegneri abbiano avuto il coraggio di aprire nuove strade".



Commentando il miglior tempo ottenuto dalla Ferrari giovedì con Carlos Sainz, il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha detto: "Le mie prime impressioni sono che stiamo migliorando in termini di usura degli pneumatici, il che mi dà fiducia per la stagione 2024. Ma ad essere onesti, quello che la Red Bull Racing ha mostrato il 21 febbraio con Max Verstappen è stato davvero impressionante. Non solo per il miglior tempo di Max. Ha anche fatto delle prove di resistenza molto forti. Per me, sono ancora davanti".



Sainz si è regalato due set di pneumatici C4 morbidi, che non verranno utilizzati nel weekend del GP del Bahrain. Si tratta più che altro di prendere confidenza con la vettura con poco carburante nel serbatoio e con gomme che abbiano una buona aderenza.



La Williams è a centrocampo, ma ha ancora problemi: questa volta un problema con il brake-by-wire (il freno controllato elettricamente). Oggi Logan Sargeant è rimasto in macchina tutto il giorno e il 23 febbraio sarà la volta del londinese Alex Albon. Oggi ha dichiarato: "La macchina è così radicalmente diversa nelle sue caratteristiche che mi sembra quasi di aver cambiato squadra".



Il problema alla griglia di drenaggio ha impedito a molti piloti di completare un giro veloce in mattinata, falsando il quadro della situazione. Resta il fatto che vedremo il vero equilibrio di potenza solo nella sessione finale di prove per il GP del Bahrein del 1° marzo.





Test in Bahrain 22 febbraio

1° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 giri)

2° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Non tornerà in azione fino al 22 febbraio:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)