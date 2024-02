Bahrain Dia 2: Sainz à frente de Pérez, Red Bull Racing tranquila

A Ferrari registou o melhor tempo com Carlos Sainz no segundo dia de testes no Bahrain. A Red Bull Racing está em segundo lugar com Sergio Pérez e o chefe de equipa da RBR, Christian Horner, está muito satisfeito com o trabalho.

Terminou o segundo dia de testes de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain. A 22 de fevereiro, o campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, mostrou-nos onde a viagem nos poderia levar em 2024 com um desempenho avassalador.

Um dia mais tarde, com Sergio Pérez ao volante do RB20 da Red Bull Racing, o resultado é comparativamente agradável, com problemas de estabilidade (travões, eletricidade) à parte - segundo lugar. O melhor tempo do segundo dia de testes foi obtido por Carlos Sainz no Ferrari, que pulverizou o melhor tempo de Max Verstappen de quarta-feira. Isto era de esperar: a pista estava a ganhar mais aderência e o espanhol estava com pneus mais macios do que Pérez.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, está satisfeito. O inglês resume: "Estamos agora muito limitados em termos de testes. Por isso, é muito importante tirar o máximo partido do tempo limitado".

"Tivemos um início encorajador nos testes de inverno com o Max. Conseguimos fazer muitas voltas e a fiabilidade foi boa. O carro comportou-se como esperávamos. Verificou-se que os dados do túnel de vento e da simulação correspondem aos valores que podem ser medidos na pista. Isso é fundamental para o sucesso".



"O Max teve um dia agradável e ficou correspondentemente satisfeito. Ele está a conduzir um carro que continua consistentemente as ideias do RB19, mas também incorporámos novas ideias que esperamos que dificultem a vida aos nossos adversários."



"Apesar de termos ficado muito satisfeitos na quarta-feira, estamos neste negócio há demasiado tempo para tirar conclusões precipitadas sobre o equilíbrio de forças. Não sabemos com que carga de combustível os nossos rivais têm viajado e também não sabemos a afinação dos seus motores. Nesta fase de preparação da pré-época, é melhor concentrarmo-nos totalmente no nosso próprio trabalho."



"No entanto, nós sabemos: Temos um bom carro. Os pilotos gostam do comportamento e estão impressionados com a forma como o carro reage às alterações no set-up. E estou satisfeito por os nossos engenheiros terem tido a coragem de abrir novos caminhos."



Comentando o melhor tempo da Ferrari na quinta-feira com Carlos Sainz, o seu companheiro de equipa Charles Leclerc disse: "As minhas primeiras impressões são de que estamos a fazer melhor em termos de desgaste dos pneus, o que me dá confiança para a temporada de 2024. Mas para ser honesto, o que a Red Bull Racing mostrou a 21 de fevereiro com Max Verstappen foi muito impressionante. Não apenas por causa do melhor tempo de Max. Ele também fez algumas corridas de resistência muito fortes. Para mim, eles ainda estão à frente".



Sainz recebeu dois jogos de pneus C4 macios, que não serão utilizados de todo no fim de semana do GP do Bahrain. É mais uma questão de sentir o carro com pouco combustível no depósito e pneus com boa aderência.



A Williams está no meio do pelotão, mas continua a ter problemas: desta vez, um problema com o brake-by-wire (o travão controlado eletricamente). Hoje, Logan Sargeant esteve sentado no carro durante todo o dia e, a 23 de fevereiro, será a vez de Alex Albon, de Londres. Ele disse hoje: "O carro é tão radicalmente diferente nas suas características que quase parece que mudei de equipa de corrida".



O problema com a grelha de drenagem significou que muitos pilotos não puderam completar uma volta rápida de manhã, o que distorceu a imagem. O facto é que só veremos o verdadeiro equilíbrio de forças na última sessão de treinos para o GP do Bahrain, a 1 de março.





Teste do Bahrain 22 de fevereiro

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 voltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Só volta à ação a 22 de fevereiro:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)