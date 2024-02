Fred Vasseur (Ferrari): Por favor, acaben con el tema Hamilton

El gran tema en Ferrari durante las pruebas de invierno en el Circuito Internacional de Bahrein no es el nuevo bólido SF-24, sino el contrato de Lewis Hamilton. El jefe del equipo, Fred Vasseur, está un poco molesto.

Pocas veces un contrato de Fórmula 1 ha acaparado tantos titulares: a finales de enero se anunció que la superestrella Lewis Hamilton dejaría Mercedes para pilotar un Ferrari a partir de 2025.

Naturalmente, se habla del sensacional traspaso cuando el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, responde a las preguntas de los periodistas. El francés reaccionó con cierta delicadeza: "Tenemos que dejar de lado el tema de Hamilton, por favor. Ahora debemos concentrarnos plenamente en la próxima temporada 2024. Estaré encantado de hablar de Hamilton cuando se acerque la temporada 2025".

"Por supuesto que es bueno para nosotros saber cómo es nuestro futuro. Pero para mí, la atención se centra ahora en el año con Charles Leclerc y Carlos Sainz."

"Nadie puede endulzar el hecho de que tuvimos un año difícil en 2023. Pero creo que fue una temporada difícil para todos, con la excepción de Red Bull Racing."



"Soy consciente de que Ferrari tendrá que dar un gran paso si queremos alcanzar al líder. Pero lo que nos anima es que hicimos un progreso considerable durante la temporada 2023, y tenemos que construir sobre eso en 2024."



"En última instancia, es bastante simple en la Fórmula 1: si te sientes satisfecho con tu situación, estás como hecho. En lugar de eso, tienes que ir a trabajar con la mentalidad de que tienes que mejorar constantemente, haciendo hincapié en los puntos fuertes y eliminando los débiles. No puedes aflojar ni un momento".



Los técnicos más veteranos de la Fórmula 1, como Pat Symonds, creen que los equipos se unirán cada vez más gracias a la estabilidad del reglamento. Fred Vasseur tiene que sonreír un poco: "¿Acercarse? ¿Se aplica eso también a Red Bull Racing? No lo sé. Más bien creo que los perseguidores de RBR estarán aún más juntos. Eso no nos facilita la tarea".





Test de Bahrein 22 de febrero

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 vueltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

No vuelve a la acción hasta el 22 de febrero:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Prueba de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)