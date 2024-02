Fred Vasseur (Ferrari): Per favore, chiudete la questione Hamilton.

L'argomento principale in casa Ferrari durante i test invernali al Bahrain International Circuit non è la nuova vettura da corsa SF-24, ma il contratto di Lewis Hamilton. Il boss della squadra Fred Vasseur è leggermente irritato.

Raramente un contratto di Formula 1 ha fatto notizia: a fine gennaio è stato annunciato che la superstar Lewis Hamilton avrebbe lasciato la Mercedes per guidare la Ferrari dal 2025.

Naturalmente, il clamoroso trasferimento viene discusso quando il team boss della Ferrari Fred Vasseur risponde alle domande dei giornalisti. Il francese ha reagito in modo piuttosto sottile: "Dobbiamo mettere a tacere l'argomento Hamilton, per favore. Ora dobbiamo concentrarci completamente sull'imminente stagione del GP 2024. Sarò felice di parlare di Hamilton quando si avvicinerà la stagione 2025".

"Naturalmente è bene per noi sapere come sarà il nostro futuro. Ma per me l'attenzione è ora rivolta all'anno con Charles Leclerc e Carlos Sainz".

"Nessuno può nascondere il fatto che abbiamo avuto un anno difficile nel 2023. Ma credo che sia stata una stagione difficile per tutti, ad eccezione della Red Bull Racing".



"Mi rendo conto che la Ferrari dovrà fare un grande passo avanti se vuole raggiungere il leader. Ma ciò che ci incoraggia è che abbiamo fatto notevoli progressi durante la stagione 2023, e dobbiamo fare tesoro di questi progressi nel 2024."



"In definitiva, in Formula 1 è abbastanza semplice: se ti senti soddisfatto della tua situazione, sei già a posto. Bisogna invece andare al lavoro con la mentalità di dover migliorare costantemente, enfatizzando i punti di forza ed eliminando le debolezze. Non si può mollare un attimo".



Tecnici di Formula 1 di lunga data come Pat Symonds credono che il campo si avvicinerà sempre di più grazie alla stabilità dei regolamenti. Fred Vasseur deve sorridere un po': "Avvicinarsi? Vale anche per la Red Bull Racing? Non lo so. Penso piuttosto che gli inseguitori della RBR saranno ancora più vicini. Questo non rende il nostro compito più facile".





Test in Bahrain 22 febbraio

1° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 giri)

2° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Non tornerà in azione fino al 22 febbraio:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)