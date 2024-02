Fred Vasseur (Ferrari): Por favor, acabem com o problema de Hamilton

O grande tema da Ferrari durante os testes de inverno no Circuito Internacional do Bahrain não é o novo carro de corrida SF-24, mas sim o contrato de Lewis Hamilton. O chefe de equipa Fred Vasseur está um pouco irritado.

Raramente um contrato de Fórmula 1 fez tantas manchetes: no final de janeiro, foi anunciado que a super estrela Lewis Hamilton deixaria a Mercedes para conduzir um Ferrari a partir de 2025.

Naturalmente, a sensacional transferência é discutida quando o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, responde às perguntas dos jornalistas. O francês reagiu de forma um pouco ríspida: "Temos de esquecer o assunto Hamilton, por favor. Devemos agora concentrar-nos totalmente na próxima época de 2024. Terei todo o gosto em falar de Hamilton quando a época de 2025 se aproximar".

"Claro que é bom para nós sabermos como é o nosso futuro. Mas, para mim, o foco agora é o ano com Charles Leclerc e Carlos Sainz."

"Ninguém pode esconder o facto de termos tido um ano difícil em 2023. Mas acho que foi uma temporada difícil para todos - com exceção da Red Bull Racing."



"Sei que a Ferrari terá de dar um grande passo se quisermos alcançar o líder. Mas o que nos encoraja é o facto de termos feito progressos consideráveis durante a época de 2023, e precisamos de aproveitar isso em 2024."



"Em última análise, é muito simples na Fórmula 1: se te sentires satisfeito com a tua situação, é como se estivesses acabado. Em vez disso, temos de ir para o trabalho com a mentalidade de que temos de melhorar constantemente - enfatizando os pontos fortes e eliminando os pontos fracos. Não se pode desistir nem por um momento".



Técnicos de longa data da Fórmula 1, como Pat Symonds, acreditam que o campo de batalha se aproximará mais no contexto de regulamentos estáveis. Fred Vasseur tem de sorrir um pouco: "Aproximarmo-nos mais? Isso também se aplica à Red Bull Racing? Não sei. Acho que os perseguidores da RBR vão estar ainda mais próximos uns dos outros. Isso não torna a nossa tarefa mais fácil".





Teste do Bahrain, 22 de fevereiro

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 voltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Só volta à ação a 22 de fevereiro:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)