Mekies (Racing Bulls): Avere obiettivi più ambiziosi!

I Racing Bulls vogliono partire alla grande. In prima linea: il nuovo boss della squadra Laurent Mekies, pieno di voglia di fare. Arriva dalla Ferrari e sostituisce la leggenda della squadra Franz Tost. Ha fatto la sua prima apparizione ai test in Bahrain.

Vede il 2024 come una sorta di nuovo inizio. "Lo vediamo come una nuova avventura, che parte da zero, ed è un inizio brillante per tutti", ha detto.

Tuttavia, Mekies ha grandi progetti. "Franz ha fatto un lavoro fantastico nel corso degli anni per guidare questa squadra attraverso i diversi anni e decenni. Abbiamo detto chiaramente che con questo nuovo inizio puntiamo a obiettivi più ambiziosi. Non è una cosa che si fa in un giorno", ha chiarito.

"Quindi stiamo valutando con tutti i dipendenti dove è necessario rafforzare il team per raggiungere obiettivi più ambiziosi", ha detto Mekies.

Questo potrebbe significare che la prima parte della stagione sarà un po' più difficile, ha detto Mekies, "perché quando si fanno grandi cambiamenti, quando si cambia la struttura, quando si rafforza la squadra, ci vuole tempo. Ma speriamo di poter puntare a una posizione più competitiva a centrocampo nella seconda parte dell'anno".

I suoi piloti sono soddisfatti. Giovedì, ad esempio, Daniel Ricciardo si è piazzato al quinto posto! L'australiano era addirittura quarto nella prima giornata di test.

Il 63 volte partecipante al GP Yuki Tsunoda ritiene: "Sembra che siamo in una posizione abbastanza buona. Il nostro obiettivo è quello di essere nella parte anteriore del centrocampo e ci sono segnali incoraggianti in tal senso qui in Bahrain. La nostra vettura è senza dubbio un miglioramento rispetto a quella dello scorso anno".

