Mekies (Racing Bulls): Ter objectivos mais ambiciosos!

Laurent Mekies não se contenta com pequenas melhorias. O chefe de equipa da Racing Bulls tem como objetivo uma "posição mais competitiva no meio-campo". Os testes de condução são encorajadores.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

O Racing Bulls quer começar com o pé direito. Na linha da frente: o novo chefe de equipa Laurent Mekies, que está cheio de vontade de agir. Vindo da Ferrari, substitui a lenda da equipa Franz Tost. Fez a sua primeira aparição nos testes de condução no Bahrain.

Ele vê 2024 como uma espécie de novo começo. "Vemos isto como uma nova aventura, começando do zero, e é um começo brilhante para todos", disse.

No entanto, Mekies tem grandes planos. "Franz fez um trabalho fantástico ao longo dos anos para liderar esta equipa ao longo dos diferentes anos e décadas. Deixámos bem claro que pretendemos atingir objectivos mais ambiciosos com este novo arranque. Não é algo que aconteça num dia", esclareceu.

"Por isso, o que estamos a fazer é analisar com todos os funcionários onde precisamos de reforçar a equipa para atingirmos objectivos mais ambiciosos", disse Mekies.

Isto pode significar que a primeira parte da época será um pouco mais difícil, disse Mekies, "porque quando se fazem grandes mudanças, quando se muda a estrutura, quando se reforça a equipa, isso leva tempo. Mas esperamos poder aspirar a uma posição mais competitiva no meio do pelotão na segunda parte do ano".

Os seus pilotos estão satisfeitos. Na quinta-feira, por exemplo, Daniel Ricciardo ficou em quinto lugar! O australiano foi mesmo quarto no primeiro dia de testes.

Yuki Tsunoda, 63 vezes participante num GP, acredita: "Parece que estamos numa posição muito boa. O nosso objetivo é estar na frente do meio-campo e há sinais encorajadores disso aqui no Bahrain. O nosso carro é, sem dúvida, uma melhoria em relação ao carro do ano passado."

Teste do Bahrain 22 de fevereiro

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 voltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Só volta à ação a 22 de fevereiro:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)