Lewis Hamilton : "Nous devons encore faire des progrès".

Lewis Hamilton a lui aussi passé sa première journée au volant de la nouvelle Mercedes W15. Le Britannique a pris place jeudi dans la flèche d'argent avec laquelle Mercedes veut à nouveau attaquer en tête en 2024.

La matinée était placée sous le signe de l'aérodynamique et de l'acquisition de données. L'après-midi, c'était à nouveau un mélange de relais de course et de travail sur des tours individuels. Il a réalisé son meilleur tour en 1:31,066 avec les pneus C3, ce qui lui a permis de se classer troisième.

"C'était une journée productive là-bas", a déclaré Hamilton. "Nous avons beaucoup appris sur le W15, à la fois sur les longs runs et en travaillant sur un tour".

Ses premières impressions coïncident avec les déclarations de George Russell, qui était au volant de la W15 lors de la première journée. "Nous nous sommes clairement améliorés avec la voiture de cette année et elle est beaucoup plus agréable à conduire".

Hamilton a remercié les membres de l'équipe de Brackley et de Brixworth "pour les efforts qu'ils ont déployés pour y parvenir. Je suis vraiment reconnaissant pour tout leur travail acharné".

"Bien sûr, nous devons encore faire des progrès. Mais c'est une bonne base sur laquelle nous pouvons construire. Nous ne baisserons pas la tête et continuerons à travailler sur des améliorations, à la fois pour le reste du test et pour la semaine prochaine", a déclaré le septuple champion du monde.

Hamilton sera de nouveau en piste vendredi pour clore les tests, tout comme son coéquipier Russell.

Test de Bahreïn 22 février

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 tours)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Pas de retour en piste avant le 22 février :

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)