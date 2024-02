Lewis Hamilton: "Dobbiamo ancora fare progressi".

Giovedì Lewis Hamilton si è seduto per la prima volta sulla Mercedes W15 durante i test in Bahrain. In seguito ha tratto una conclusione positiva: la W15 si guida meglio.

Anche Lewis Hamilton ha completato il suo primo giorno di guida della nuova Mercedes W15. Giovedì il britannico ha preso posto sulla Freccia d'Argento, con la quale la Mercedes intende attaccare di nuovo la parte anteriore nel 2024.

La mattina è stata dedicata all'aerodinamica e alla raccolta dei dati. Nel pomeriggio, si è trattato di un misto di stint di gara e di lavoro sui singoli giri. Il suo miglior giro con il pneumatico C3 è stato di 1:31.066 minuti, che lo ha portato al terzo posto.

"È stata una giornata produttiva", ha dichiarato Hamilton. "Abbiamo imparato molto sulla W15, sia nei long run che nel lavoro sul giro".

Le sue impressioni iniziali fanno eco a quelle di George Russell, che si è seduto sulla W15 nella giornata inaugurale. "La vettura di quest'anno è decisamente migliorata ed è molto più piacevole da guidare".

Hamilton ha ringraziato i membri del team di Brackley e Brixworth "per l'impegno profuso per raggiungere questo risultato. Sono davvero grato per tutto il loro duro lavoro".

"Dobbiamo ancora fare progressi, naturalmente. Ma questa è una buona base su cui costruire. Continueremo a tenere la testa alta e a lavorare per migliorare, sia per il resto dei test che per la prossima settimana", ha detto il sette volte campione del mondo.

Hamilton tornerà in azione venerdì al termine dei test, così come il compagno di squadra Russell.

Test in Bahrain 22 febbraio

1° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 giri)

2° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Non tornerà in azione fino al 22 febbraio:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)