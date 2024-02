Sergio Pérez : "L'avance de Red Bull Racing est trompeuse

Quelle est la force réelle du vainqueur de la Coupe des constructeurs Red Bull Racing ? Le triple champion de Formule 1 Max Verstappen a laissé la concurrence loin derrière lui lors de la première journée d'essais de la catégorie reine. Lors de la deuxième journée d'essais hivernaux, la situation était déjà un peu différente sous Sergio Pérez.

"Checo" Pérez, sextuple vainqueur de GP et deuxième du championnat du monde en 2023, pense : "Je pense que le peloton est plus serré qu'il n'y paraît actuellement. Même si je dois l'admettre - je n'ai guère eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur la concurrence".

"Je suppose que nous aurons une meilleure idée lors de la troisième journée d'essais. Mais même à ce moment-là, on ne sait pas encore où l'on va. Nous ne le saurons probablement que dans une semaine, lorsque les qualifications et la première course auront lieu ici à Bahreïn".

Mais ce que Pérez sait, c'est que "cette voiture est un progrès, cela ne fait aucun doute. Il n'est jamais facile d'évaluer les résultats ici, parce que la température de la piste change et parce que le vent change constamment de direction. Mais si j'écoute mes tripes et que je dois classer les sensations de conduite, alors nous sommes sur la bonne voie".



Le 23 février, les pilotes seront en action sur le circuit international de Bahreïn :

Sergio Pérez, puis Max Verstappen (Red Bull Racing)

Lewis Hamilton, puis George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz, puis Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris, puis Oscar Piastri (McLaren)

Lance Stroll, puis Fernando Alonso (Aston Martin)

Esteban Ocon, puis Pierre Gasly (Alpine)

Alex Albon (Williams)

Daniel Ricciardo, puis Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Valtteri Bottas, puis Guanyu Zhou (Stake F1 Sauber)

Kevin Magnussen, puis Nico Hülkenberg (Haas)





Test de Bahreïn 22 février

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 tours)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Pas de retour en piste avant le 22 février :

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)