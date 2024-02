Sergio Pérez: "Il vantaggio della Red Bull Racing è ingannevole".

Quanto è forte il vincitore del trofeo costruttori Red Bull Racing? Il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen ha lasciato la concorrenza molto indietro nel primo giorno di test della classe regina, ma le cose sono sembrate un po' diverse nel secondo giorno di test invernali sotto la guida di Sergio Pérez.

"Checo" Pérez, sei volte vincitore di un GP e secondo classificato nel Campionato del Mondo 2023, ritiene: "Penso che il campo sia più vicino di quanto sembri attualmente. Anche se devo ammettere che non ho avuto modo di dare un'occhiata alla concorrenza".

"Credo che il terzo giorno di prove avremo un quadro migliore. Ma anche allora non è ancora chiaro dove ci porterà il viaggio. Probabilmente lo sapremo solo tra una settimana, quando si svolgeranno le qualifiche e la prima gara qui in Bahrain".

Ma quello che Pérez sa: "Questa vettura è un passo avanti, non c'è dubbio. Le prove qui non sono mai facili da classificare perché la pista cambia in termini di temperatura e perché il vento cambia sempre direzione. Ma se ascolto il mio istinto e classifico l'esperienza di guida, allora siamo sulla strada giusta".



Il 23 febbraio, il Circuito Internazionale del Bahrain sarà in azione:

Sergio Pérez, poi Max Verstappen (Red Bull Racing)

Lewis Hamilton, poi George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz, poi Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris, poi Oscar Piastri (McLaren)

Lance Stroll, poi Fernando Alonso (Aston Martin)

Esteban Ocon, poi Pierre Gasly (Alpine)

Alex Albon (Williams)

Daniel Ricciardo, poi Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Valtteri Bottas, poi Guanyu Zhou (Stake F1 Sauber)

Kevin Magnussen, poi Nico Hülkenberg (Haas)





Test in Bahrain 22 febbraio

1° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 giri)

2° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Non tornerà in azione fino al 22 febbraio:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)