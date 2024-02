Sergio Pérez: "A liderança da Red Bull Racing é enganadora"

O campeão do mundo Max Verstappen dominou os adversários no primeiro dia de testes de inverno no Circuito Internacional do Bahrain. O seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Sergio Pérez, acredita: "Não é assim tão simples".

Até que ponto a Red Bull Racing, vencedora do troféu de construtores, é realmente forte? O tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen deixou a concorrência muito para trás no primeiro dia de testes na categoria rainha, mas as coisas pareciam um pouco diferentes no segundo dia de testes de inverno sob o comando de Sergio Pérez.

"Checo" Pérez, seis vezes vencedor de GP e vice-campeão mundial de 2023, acredita: "Acho que o campo está mais próximo do que parece atualmente. Embora tenha de admitir que mal tive oportunidade de ver a concorrência".

"Acho que vamos ter uma ideia melhor no terceiro dia de testes. Mas mesmo assim, ainda não é claro onde é que a viagem nos vai levar. Provavelmente só saberemos daqui a uma semana, quando a qualificação e a primeira corrida tiverem lugar aqui no Bahrain."

Mas o que Pérez sabe: "Este carro é um passo em frente, sem dúvida. Os resultados aqui nunca são fáceis de classificar porque a pista muda em termos de temperatura e porque o vento está sempre a mudar de direção. Mas se eu ouvir o meu instinto e categorizar a experiência de condução, então estamos no caminho certo."



No dia 23 de fevereiro, o Circuito Internacional do Bahrain estará em ação:

Sergio Pérez, depois Max Verstappen (Red Bull Racing)

Lewis Hamilton, depois George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz, depois Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris, depois Oscar Piastri (McLaren)

Lance Stroll, depois Fernando Alonso (Aston Martin)

Esteban Ocon, depois Pierre Gasly (Alpine)

Alex Albon (Williams)

Daniel Ricciardo, depois Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Valtteri Bottas, depois Guanyu Zhou (Stake F1 Sauber)

Kevin Magnussen, depois Nico Hülkenberg (Haas)





Teste do Bahrain 22 de fevereiro

1º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29.921 (84 voltas)

2º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30.679 (129)

3º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31.066 (123)

4º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31.256 (52)

5º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31.361 (88)

6º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (54)

7º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32.029 (96)

8º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32.199 (78)

9º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32.227 (97)

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (43)

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

13º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

14º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

15º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24 Ferrari, 1:36.611 (93)

16º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.509 (31)

17º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.074 (40)

Só volta à ação a 22 de fevereiro:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)