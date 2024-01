Une semaine avant le début de la saison : le calendrier est fixé !

Ce fut un va-et-vient jusqu'au dernier moment. En effet, ce n'est qu'une semaine avant le début de la saison 10 du championnat du monde de Formule E (13 janvier, circuit Hermanos Rodriguez à Mexico) que le calendrier est désormais officiel. L'E-Prix d'Hyderabad, prévu comme quatrième course - la série électrique a débuté en Inde en 2023 - le 10 février a été supprimé sans être remplacé. La raison invoquée par la direction de la Formule E (FEO) : La municipalité d'Hyderabad et la société de développement économique de la province de Telangana auraient été en rupture de contrat. La Formule E réfléchit à la suite à donner à cette affaire et se réserve le droit de réagir en conséquence - autrement dit, on se battra bientôt devant les tribunaux.

"Nous sommes extrêmement déçus pour la grande communauté de fans de sport automobile en Inde", a déclaré le cofondateur et directeur général de FE, Alberto Longo. Selon le nouveau CEO de la Formule E, Jeff Dodds, la première de l'année précédente avait permis à Hyderabad de dégager une rentabilité indirecte de 84 millions de dollars (U.S.). En décembre, les rapports de force politiques ont changé dans le Telangana, le nouveau gouvernement ne souhaitant apparemment plus honorer le contrat pluriannuel ou pas dans la forme rédigée. L'E-Prix d'Hyderabad aurait été la seule course avec le statut de championnat du monde de la FIA en Inde cette année.

16 courses sur 10 sites

La dixième saison comprend donc 16 courses sur dix sites, avec des événements en double tête à Diriyah (Arabie saoudite, fin janvier), Misano en avril, Berlin et Shanghai en mai, Portland en juin et Londres pour la finale en juillet.

Les changements par rapport à la saison neuf 2023 sont le passage en Italie de l'EUR-City de Rome à Misano (suite aux critiques sur le circuit qui n'était apparemment plus adapté aux voitures Gen3), les premières de Tokyo et Sao Paulo et le retour d'un site en Chine avec Shanghai, où les courses se dérouleront sur le circuit de F1 avec un tracé adapté, comme au Mexique et à Monaco.

Toutes les courses de la Formule E 2024 seront retransmises en direct sur ServusTV. En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; En Allemagne, la transmission ServusTV est linéaire sur DF1 ainsi que numérique sur ServusTV On, DF1 ainsi que via SPEEDWEEK.COM et ServusTV Motorsport sur MagentaTV. Andreas Gröbl et Daniel Goggi commenteront à tour de rôle.

Le calendrier :

13 janvier : Mexico

26/27 janvier : Diriyah

16 mars : Sao Paulo Sambadrome

30 mars : Tokyo

13/14 avril : Misano

27 avril : Monaco

11/12 mai : Berlin Tempelhof

25/26 mai : Shanghai Int. Circuit

29/30 juin : Portland (Oregon)

20/21 juillet : London ExCeL