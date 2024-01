A una settimana dall'inizio della stagione: il calendario è pronto!

Da Città del Messico alla finale di Londra in dieci tappe: ecco come si presenta in dettaglio il calendario delle gare della serie di corse elettriche.

È stato un tira e molla fino alla fine. Il calendario è ora ufficiale a una settimana dall'inizio della decima stagione del Campionato mondiale di Formula E (13 gennaio, circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico). L'E-Prix di Hyderabad - dove la serie elettrica ha fatto il suo debutto in India nel 2023 - del 10 febbraio, che era previsto come quarto appuntamento, è stato cancellato senza alcuna sostituzione. La motivazione è stata fornita dagli organizzatori della Formula E (FEO): L'amministrazione comunale di Hyderabad e la Telangana Provincial Economic Development Corporation hanno violato il contratto. La Formula E sta valutando come procedere e si riserva il diritto di reagire di conseguenza - in altre parole, andrà presto in tribunale.

"Siamo estremamente delusi per la grande comunità di fan del motorsport in India", ha spiegato il cofondatore e amministratore delegato di FE Alberto Longo. Secondo il nuovo amministratore delegato della Formula E, Jeff Dodds, la prima dell'anno scorso ha portato a Hyderabad un ritorno sull'investimento di 84 milioni di dollari (USA). A dicembre sono cambiati gli equilibri politici nel Telangana e il nuovo governo sembra non voler più rispettare il contratto pluriennale o non nella forma in cui era stato redatto. L'E-Prix di Hyderabad sarebbe stata l'unica gara del Campionato mondiale FIA in India quest'anno.

16 gare in 10 località

La decima stagione comprenderà quindi 16 gare in dieci località, con eventi double-header a Diriyah (Arabia Saudita, fine gennaio), Misano in aprile, Berlino e Shanghai in maggio, Portland in giugno e Londra per la finale in luglio.

I cambiamenti per la nona stagione del 2023 sono il passaggio in Italia dalla Città dell'EUR di Roma a Misano (dopo le critiche al circuito, apparentemente non più adatto alle vetture Gen3), le anteprime di Tokyo e San Paolo e il ritorno di una sede cinese con Shanghai, dove, come in Messico e a Monaco, verrà utilizzato il circuito di F1 con un layout di pista adattato.

Tutte le gare di Formula E 2024 saranno trasmesse in diretta su ServusTV. In Austria sul canale lineare ServusTV e sulla piattaforma di streaming ServusTV On; in Germania, la trasmissione ServusTV sarà trasmessa linearmente su DF1 e in digitale su ServusTV On, DF1 e tramite SPEEDWEEK.COM e ServusTV Motorsport su MagentaTV .Andreas Gröbl e Daniel Goggi si alterneranno nel commento.

Il calendario:

13 gennaio: Città del Messico

26/27 gennaio: Diriyah

16 marzo: Sambadrome di San Paolo

30 marzo: Tokyo

13/14 aprile: Misano

27 aprile: Monaco

11/12 maggio: Berlino Tempelhof

25/26 maggio: Shanghai Int. Circuit

29/30 giugno: Portland (Oregon)

20/21 luglio: London ExCeL