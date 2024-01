Uma semana antes do início da época: o calendário está pronto!

Foi um braço de ferro até ao fim. O calendário é agora oficial, apenas uma semana antes do início da décima temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E (13 de janeiro, circuito Hermanos Rodriguez na Cidade do México). O E-Prix de Hyderabad - onde a série eléctrica fez a sua estreia na Índia em 2023 - a 10 de fevereiro, que estava previsto como quarta ronda, foi cancelado sem substituição. A razão foi dada pelos organizadores da Fórmula E (FEO): A administração da cidade de Hyderabad e a Telangana Provincial Economic Development Corporation não cumpriram o contrato. A Fórmula E está a ponderar como proceder e reserva-se o direito de reagir em conformidade - por outras palavras, irá em breve a tribunal.

"Estamos extremamente desapontados com a grande comunidade de fãs do desporto automóvel na Índia", explicou o cofundador e diretor-geral da FE, Alberto Longo. De acordo com o novo diretor executivo da Fórmula E, Jeff Dodds, a estreia do ano passado trouxe a Hyderabad um retorno do investimento de 84 milhões de dólares (EUA). A relação de forças políticas em Telangana alterou-se em dezembro, com o novo governo a aparentemente já não querer cumprir o contrato plurianual ou não na forma em que tinha sido elaborado. O Hyderabad E-Prix teria sido a única corrida com estatuto de Campeonato do Mundo FIA na Índia este ano.

16 corridas em 10 locais

A décima temporada será, portanto, composta por 16 rondas em dez locais, com eventos duplos em Diriyah (Arábia Saudita, no final de janeiro), Misano em abril, Berlim e Xangai em maio, Portland em junho e Londres para a final em julho.

As mudanças para a nona temporada em 2023 são a mudança em Itália da EUR City em Roma para Misano (após críticas ao circuito, que aparentemente já não era adequado para os carros Gen3), as estreias de Tóquio e São Paulo e o regresso de um local chinês em Xangai, onde, tal como no México e no Mónaco, o circuito de F1 será utilizado com um traçado adaptado.

Todas as corridas da Fórmula E 2024 serão transmitidas em direto na ServusTV. Na Áustria, no canal linear ServusTV e na plataforma de streaming ServusTV On; na Alemanha, a transmissão da ServusTV será exibida linearmente na DF1 e digitalmente na ServusTV On, DF1 e via SPEEDWEEK.COM e ServusTV Motorsport na MagentaTV .Andreas Gröbl e Daniel Goggi farão os comentários à vez.

O calendário:

13 de janeiro: Cidade do México

26/27 de janeiro: Diriyah

16 de março: Sambódromo de São Paulo

30 de março: Tóquio

13/14 de abril: Misano

27 de abril: Mónaco

11/12 de maio: Berlin Tempelhof

25/26 de maio: Circuito Int. de Xangai

29/30 de junho: Portland (Oregon)

20/21 de julho: London ExCeL