Champ de pilotes saison dix : sept champions, un rookie

En Formule 1, on trouve cette année - comme jusqu'à présent - trois champions du monde (Verstappen, Hamilton, Alonso), mais dans le Championnat du monde de Formule E de la FIA, ils sont sept (sur 22 pilotes). Un seul pilote, Jean-Éric Vergne, a déjà remporté deux fois une saison de Formule E. Sébastien Buemi, Antonio Felix da Costa, Nyck de Vries, Jake Dennis, Lucas di Grassi et Stoffel Vandoorne ont tous été champions.

Face à ces vétérans, la dixième saison de la série électrique, qui débute samedi à Mexico, compte un seul rookie : l'Indien Jehan Daruvala, qui a couru en Formule 2 au cours des quatre dernières années (deux fois septième et douzième, quatre victoires). L'ancien junior de Red Bull a été pilote d'essai pour Mahindra en 2023 et a participé à une séance d'entraînement, mais il fera ses débuts en course cette semaine pour Maserati en tant que nouveau coéquipier de l'austro-allemand Max Günther. A 25 ans, Daruvala est le troisième plus jeune pilote (après Sascha Fenestraz et Dan Ticktum, d'un an plus jeune). A propos d'âge : il n'y a pas de jeunes comme dans d'autres séries en Formule E, l'âge moyen du peloton est de 30,23 ans. Toutefois, le "senior", Lucas di Grassi, est, avec ses 39 ans, un peu plus jeune qu'Alonso (42 ans), le vétéran de la F1.

Parmi les équipes, un seul changement de nom a eu lieu avant la dixième saison : Nio (depuis la troisième saison, avant cela NextEV ou China Racing) est devenue ERT (pour Electric Racing Team). Le chef d'équipe (Alex Hui) et les pilotes (Sergio Sette Camara, Dan Ticktum) sont restés les mêmes, l'équipe est la seule à construire elle-même le groupe motopropulseur sans appartenir à un grand constructeur automobile.

Une forte densité d'équipes d'usine

TAG Porsche (toujours avec da Costa et Pascal Wehrlein) et DS Penske (Vergne, Vandoorne) sont les seules équipes avec ERT à ne pas avoir changé de chauffeurs. Le changement le plus spectaculaire après la neuvième saison a été celui de Nick Cassidy d'Envision à Jaguar, où il formera avec Mitch Evans une "équipe nationale néo-zélandaise". Le vétéran Sam Bird a dû quitter Jaguar, le favori pour le titre de l'année dernière qui a été battu de justesse, après quelques incidents. Il a rejoint Neom McLaren-Nissan en remplacement de René Rast et est le nouveau collègue de Jake Hughes. Le champion en titre Jake Dennis a pour coéquipier Norman Nato chez Andretti-Porsche, à la place d'André Lotterer qui se concentre sur le WEC. Le successeur de Nato chez Nissan est Oliver Rowland, une vieille connaissance de cette équipe.

Mahindra se reconstruit complètement après une neuvième saison décevante : L'ex-champion de Formule 1 Nyck de Vries fait son retour dans la série électrique aux côtés d'Edo Mortara (dernièrement chez Maserati). Chez Envision Virgin, Robin Frijns (dernièrement Abt Cupra) remplace Cassidy aux côtés de Buemi. Enfin, dans l'équipe de l'Allgäu, on retrouve Lucas di Grassi, un revenant bien connu, comme partenaire de Nico Müller.

Sur les 22 pilotes actuels, pas moins de 16 ont déjà gagné des courses, ce qui témoigne de l'équilibre de la série. Le record de participations est détenu par di Grassi (115), juste devant Buemi et Vergne (114 chacun) ainsi que Bird et da Costa (112 chacun). Le plus grand nombre de victoires a été remporté par di Grassi et Buemi (13 chacun) devant Vergne et Bird (11 chacun) et Evans (10).

Ce sont surtout Bird, di Grassi et Buemi qui font preuve de persévérance et d'obstination, puisqu'ils étaient tous déjà présents lors du premier E-Prix à Pékin le 13 septembre 2014.

Toutes les courses de la Formule E 2024 seront retransmises en direct sur ServusTV. En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; En Allemagne, la retransmission ServusTV est linéaire sur DF1 ainsi que numérique sur ServusTV On, df1.de ainsi que via SPEEDWEEK.COM et ServusTV Motorsport sur MagentaTV. Andreas Gröbl et Daniel Goggi commentent à tour de rôle.