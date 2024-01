La formazione dei piloti nella decima stagione: sette campioni, un esordiente

Nel campo della Formula 1 quest'anno - come in precedenza - ci sono tre campioni del mondo (Verstappen, Hamilton, Alonso), ma nel Campionato mondiale FIA di Formula E ce ne sono sette (su 22 piloti). Solo un pilota, Jean-Éric Vergne, ha già vinto due volte una stagione di Formula E, mentre Sébastien Buemi, Antonio Felix da Costa, Nyck de Vries, Jake Dennis, Lucas di Grassi e Stoffel Vandoorne sono stati incoronati campioni una volta ciascuno.

I veterani saranno affiancati nella decima stagione della serie elettrica, che inizierà sabato a Città del Messico, da un solo esordiente: l'indiano Jehan Daruvala, che ha corso in Formula 2 negli ultimi quattro anni (due volte rispettivamente settimo e dodicesimo, quattro vittorie). L'ex junior della Red Bull è stato collaudatore per Mahindra nel 2023 e ha disputato una sola uscita di prova, ma questa settimana farà il suo debutto in gara per la Maserati come nuovo compagno di squadra del tedesco-austriaco Max Günther. A 25 anni, Daruvala è il terzo pilota più giovane (dopo Sascha Fenestraz e Dan Ticktum, che hanno un anno in meno). A proposito di età: in Formula E non ci sono giovani come in altre serie, l'età media dei piloti è di 30,23 anni. Tuttavia, il pilota più "anziano", Lucas di Grassi, ha 39 anni e quindi è un po' più giovane del veterano della F1 Alonso (42).

C'è stato un solo cambio di nome tra le squadre prima della decima stagione: Nio (dalla terza stagione, in precedenza NextEV o China Racing) è diventata ERT (per Electric Racing Team). Il team principal (Alex Hui) e i piloti (Sergio Sette Camara, Dan Ticktum) sono rimasti gli stessi, e la squadra è l'unica a costruire il proprio gruppo propulsore senza essere affiliata a una grande casa automobilistica.

Alta densità di team aziendali

TAG Porsche (che continua con da Costa e Pascal Wehrlein) e DS Penske (Vergne, Vandoorne) sono le uniche squadre, oltre a ERT, a non aver apportato modifiche ai propri piloti. Il cambiamento più spettacolare dopo la nona stagione è stato quello di Nick Cassidy da Envision a Jaguar, dove formerà una "squadra nazionale neozelandese" con Mitch Evans. Il veterano Sam Bird ha dovuto lasciare la Jaguar, l'anno scorso favorita per un soffio per il titolo, dopo una serie di incidenti ed è passato alla Neom McLaren-Nissan come sostituto di René Rast ed è il nuovo collega di Jake Hughes. Il campione in carica Jake Dennis ha scelto Norman Nato come compagno di squadra all'Andretti-Porsche al posto di André Lotterer, che si sta concentrando sul WEC. Il successore di Nato alla Nissan è Oliver Rowland, una vecchia conoscenza di questa squadra.

Mahindra si è completamente riorganizzata dopo una deludente nona stagione: L'ex campione Nyck de Vries, cacciato dalla Formula 1, festeggia il ritorno nella serie elettrica al fianco di Edo Mortara (recentemente Maserati). In Envision Virgin, Robin Frijns (di recente Abt Cupra) sostituisce Cassidy al fianco di Buemi. Infine, la squadra dell'Algovia vedrà il ritorno di Lucas di Grassi come partner di Nico Müller.

Dei 22 piloti attuali, ben 16 hanno già vinto delle gare, il che la dice lunga sull'equilibrio della serie. Il detentore del record è di Grassi (115), davanti a Buemi e Vergne (114 ciascuno) e a Bird e da Costa (112 ciascuno). Il maggior numero di vittorie è andato a di Grassi e Buemi (13 a testa) davanti a Vergne e Bird (undici a testa) ed Evans (dieci).

Bird, di Grassi e Buemi in particolare, che hanno tutti partecipato al primo E-Prix di Pechino il 13 settembre 2014, hanno dimostrato perseveranza e tenacia.

Tutte le gare della Formula E 2024 saranno trasmesse in diretta su ServusTV. In Austria sul canale lineare ServusTV e sulla piattaforma di streaming ServusTV On; in Germania, la trasmissione ServusTV sarà trasmessa linearmente su DF1 e in digitale su ServusTV On, df1.de e tramite SPEEDWEEK.COM e ServusTV Motorsport su MagentaTV .Andreas Gröbl e Daniel Goggi si alterneranno nel commento.