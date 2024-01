Pilotos da décima temporada: sete campeões e um estreante

Na Fórmula 1, este ano - tal como antes - há três campeões do mundo (Verstappen, Hamilton, Alonso), mas no Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA há sete (em 22 pilotos). Apenas um piloto, Jean-Éric Vergne, já venceu uma temporada de Fórmula E duas vezes, enquanto Sébastien Buemi, António Félix da Costa, Nyck de Vries, Jake Dennis, Lucas di Grassi e Stoffel Vandoorne já foram campeões uma vez cada.

A estes veteranos vai juntar-se um único estreante na décima temporada da série eléctrica, que começa no sábado na Cidade do México: o indiano Jehan Daruvala, que correu na Fórmula 2 nos últimos quatro anos (duas vezes sétimo e décimo segundo, respetivamente, quatro vitórias). O ex-júnior da Red Bull foi piloto de testes da Mahindra em 2023 e fez um treino, mas vai fazer a sua estreia em corrida esta semana pela Maserati como novo companheiro de equipa do germano-austríaco Max Günther. Aos 25 anos, Daruvala é o terceiro piloto mais jovem (depois de Sascha Fenestraz e Dan Ticktum, que são um ano mais novos). Por falar em idade: na Fórmula E não há jovens como noutras séries, a média de idades é de 30,23 anos. No entanto, o piloto "sénior", Lucas di Grassi, tem 39 anos e, portanto, é um pouco mais novo do que o veterano da F1, Alonso (42).

Houve apenas uma mudança de nome entre as equipas antes da décima temporada: Nio (desde a terceira temporada, anteriormente NextEV ou China Racing) tornou-se ERT (Electric Racing Team). O chefe de equipa (Alex Hui) e os pilotos (Sergio Sette Camara, Dan Ticktum) permaneceram os mesmos, e a equipa é a única a construir o seu próprio grupo propulsor sem estar afiliada a um grande fabricante de automóveis.

Elevada densidade de equipas de trabalho

A TAG Porsche (que continua com da Costa e Pascal Wehrlein) e a DS Penske (Vergne, Vandoorne) são as únicas equipas, para além da ERT, que não alteraram os seus pilotos. A mudança mais espetacular após a nona temporada foi a de Nick Cassidy da Envision para a Jaguar, onde formará uma "equipa nacional neozelandesa" com Mitch Evans. O veterano Sam Bird teve de deixar a Jaguar, a favorita ao título do ano passado, depois de uma série de incidentes, e foi contratado pela Neom McLaren-Nissan como substituto de René Rast e é o novo colega de Jake Hughes. O campeão em título Jake Dennis tem Norman Nato como seu companheiro de equipa na Andretti-Porsche, no lugar de André Lotterer, que está concentrado no WEC. O sucessor de Nato na Nissan é Oliver Rowland, um velho conhecido desta equipa.

A Mahindra reorganizou-se completamente após uma dececionante nona época: O ex-campeão Nyck de Vries, que foi expulso da Fórmula 1, festeja o seu regresso às séries eléctricas ao lado de Edo Mortara (mais recentemente Maserati). Na Envision Virgin, Robin Frijns (mais recentemente Abt Cupra) substitui Cassidy ao lado de Buemi. Finalmente, a equipa baseada em Allgäu verá o regresso de Lucas di Grassi como parceiro de Nico Müller.

Dos 22 pilotos actuais, nada menos que 16 já ganharam corridas, o que demonstra o equilíbrio da série. O recordista é di Grassi (115), logo à frente de Buemi e Vergne (114 cada) e Bird e da Costa (112 cada). O maior número de vitórias foi para di Grassi e Buemi (13 cada), à frente de Vergne e Bird (onze cada) e Evans (dez).

Bird, di Grassi e Buemi, em particular, que participaram no primeiro E-Prix em Pequim, a 13 de setembro de 2014, mostraram perseverança e tenacidade.

Todas as corridas da Fórmula E 2024 serão transmitidas em direto na ServusTV. Na Áustria, no canal linear ServusTV e na plataforma de streaming ServusTV On; na Alemanha, a transmissão da ServusTV será exibida linearmente na DF1 e digitalmente na ServusTV On, df1.de e via SPEEDWEEK.COM e ServusTV Motorsport na MagentaTV .Andreas Gröbl e Daniel Goggi farão os comentários à vez.