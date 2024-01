A las puertas de la décima temporada: ¿cuál es la situación actual de la Fórmula E?

Cuando el empresario, expolítico y copropietario de escuderías español Alejandro Agag lanzó la Fórmula E en 2014 con el firme apoyo del entonces presidente de la FIA, Jean Todt, fue ampliamente ridiculizado. Las posibilidades de supervivencia de los monopostos puramente eléctricos de baterías, con muchas piezas de serie y carreras en el centro de las ciudades, parecían cuestionables a oscuras para muchos.

La Fórmula E superó su primera década. "Mucha gente no creía que superaríamos estos primeros años", decía Agag no hace mucho. Michael Andretti, la multinacional del motor (y jefe del actual campeón del mundo Jake Dennis), me explicó una vez por qué se metió en este territorio inexplorado desde el principio: "Cuando buscaba a los primeros socios e intentaba explicarles la Fórmula E, muchos me preguntaban: Oye, ¿qué has estado fumando?". Andretti perseveró. E hizo un campeón con un Porsche.

A más tardar en la quinta temporada, cuando se acabó el intercambio de coches en el ecuador de la carrera (tras unos 22 minutos) porque las baterías eran más resistentes y permitían un uso más prolongado, ya nadie podía sonreír a la serie.

La idea de llevar a los aficionados a las ciudades requería un enorme esfuerzo por parte de los respectivos organizadores, a menudo provocaba trastornos en la vida pública que duraban más de 14 días, pero gozaba de apoyo político en muchos lugares (véase París, Roma) porque la gente quería adornarse con nuevas rutas de movilidad. Fue la pandemia con todas sus restricciones la que llevó a la Fórmula E a una crisis existencial. La temporada 2020 se salvó con seis carreras en suite en el aeródromo de Tempelhof.

Fuera de la ciudad

La pandemia ya está (casi) olvidada, pero las carreras urbanas -la idea central al principio- se han reducido al mínimo. La antigua sede de la EUR City de Roma se cambió por un circuito ya establecido (Misano). París, Hong Kong, las sedes de corta duración de Zúrich y Berna y Pekín han pasado a la historia. Hay un total de 21 antiguas sedes, entre ellas Miami, Long Beach, Nueva York-Brooklyn, Santiago, Montreal y Putrajaya. Más recientemente, las apariciones en Hyderabad, Seúl, Ciudad del Cabo y Yakarta fueron efímeras. La décima temporada ya sólo incluye dos circuitos urbanos "reales": Mónaco y Tokio. Berlín, Sao Paulo y Londres se disputan en el centro de la ciudad, pero en un antiguo aeródromo o centro de exposiciones (todos ellos fácilmente accesibles en transporte público). Además de Misano, Shanghai, México y Portland se disputan en circuitos convencionales, mientras que Diriyah, cerca de Riad, se diseñó como "circuito urbano".

El mayor problema, sin embargo, es la fuerte fluctuación de las sedes. Ha habido muchos experimentos, pero también problemas financieros o administrativos y, por tanto, ninguna coherencia en el calendario, en el que sólo las dos primeras sedes (México, Diriyah) y la final (Londres) son fijas desde hace algún tiempo. Y en medio de todo ello, Berlín se ha convertido en una constante.

Dado que la transición de los monoplazas Gen2 a los Gen3 (antes de la novena temporada, el año pasado) supuso en realidad un salto en términos de rendimiento y que se han anunciado 600 kW de potencia para los Gen4 (a partir de 2026) - que se situarían entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2 - es probable que la elección de los circuitos se complique aún más en el futuro.

Todas las carreras de Fórmula E 2024 se retransmitirán en directo por ServusTV. EnAustria en el canal lineal ServusTV y en la plataforma de streaming ServusTV On; en Alemania, la emisión de ServusTV será lineal en DF1 y digital en ServusTV On, df1.de y a través de SPEEDWEEK.COM y ServusTV Motorsport en MagentaTV. Andreas Gröbl y Daniel Goggi se alternarán en los comentarios.