Avant la dixième saison, où en est la Formule E ?

Lorsque l'homme d'affaires espagnol, ex-politicien et copropriétaire de l'écurie Alejandro Agag a lancé la Formule E en 2014 avec le soutien appuyé du président de la FIA de l'époque, Jean Todt, on s'est largement moqué de lui. Pour beaucoup, les chances de survie des monoplaces purement électriques avec de nombreuses pièces uniques et des courses en centre-ville semblaient douteuses, voire obscures.

La Formule E a réussi une fois la première décennie. "Ces premières années, beaucoup ne nous en croyaient pas capables", déclarait Agag il n'y a pas si longtemps. Michael Andretti, la multinationale du sport automobile (et patron de l'actuel champion du monde Jake Dennis), a un jour expliqué, lorsque je lui ai demandé pourquoi il était présent dès le début sur ce terrain inconnu : "Lorsque j'ai cherché les premiers partenaires et que j'ai essayé de leur expliquer la Formule E, beaucoup m'ont demandé : Hé, qu'est-ce que tu as fumé ?" Andretti a tenu bon. Et a fait de la propulsion Porsche un champion.

Au plus tard lorsque, avec la saison 5, l'échange de véhicules à la mi-course (après environ 22 minutes) a été terminé, parce que les batteries devenaient plus puissantes et permettaient une utilisation plus longue, plus personne ne pouvait sourire de la série.

L'idée d'aller à la rencontre des fans dans les villes a demandé d'énormes efforts de la part des organisateurs respectifs, a entraîné des perturbations de la vie publique durant souvent plus de 14 jours, mais a bénéficié d'un soutien politique en de nombreux endroits (voir Paris, Rome), car on voulait se parer de nouvelles voies de mobilité. Ce n'est qu'avec la pandémie et toutes ses restrictions que la Formule E a connu une crise existentielle. La saison 2020 a été sauvée avec six courses en série sur le terrain d'aviation de Tempelhof.

Hors de la ville

Entre-temps, la pandémie est (presque) oubliée, mais les courses en ville - idée centrale au début - sont réduites au minimum. L'EUR-City de Rome, qui a longtemps servi de cadre, a été échangée contre un circuit bien établi (Misano). Paris, Hong Kong, les sites éphémères de Zurich et Berne et Pékin font tous partie de l'histoire. Au total, on compte 21 ex-lieux de compétition, dont Miami, Long Beach, New York-Brooklyn, Santiago, Montréal et Putrajaya. Dernièrement, les représentations à Hyderabad, Séoul, Le Cap, Jakarta n'ont été que de courte durée. La saison dix ne comprend plus que deux "vrais" circuits urbains : Monaco et Tokyo. A Berlin, Sao Paulo et Londres, les courses se déroulent certes en pleine ville, mais sur un ancien aérodrome ou dans un parc d'exposition (mais tous ces sites sont facilement accessibles en transports en commun). Outre Misano, Shanghai, Mexico et Portland se déroulent sur des circuits conventionnels, Diriyah, près de Riyad, a été aménagé en "circuit urbain".

Mais le plus gros problème est la forte fluctuation des lieux. Il y a eu beaucoup d'expériences, mais aussi des problèmes financiers ou administratifs, et donc aucune constance dans le calendrier, où seuls les deux premiers sites (Mexico, Diriyah) et la finale (Londres) sont fixés depuis un certain temps. Et au milieu de tout cela, Berlin est - entre-temps - une constante.

Comme le passage des voitures Gen2 aux voitures Gen3 (avant la neuvième saison l'année dernière) a effectivement constitué un saut en termes de puissance et que 600 kW de puissance sont annoncés pour la Gen4 (à partir de 2026) - ce qui se situerait entre la Formule 1 et la Formule 2 - le choix des circuits sera probablement encore plus compliqué à l'avenir.

Toutes les courses de Formule E 2024 seront retransmises en direct sur ServusTV. En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; En Allemagne, la retransmission ServusTV est linéaire sur DF1 ainsi que numérique sur ServusTV On, df1.de ainsi que via SPEEDWEEK .COM et ServusTV Motorsport sur MagentaTV. Andreas Gröbl et Daniel Goggi commentent en alternance.