In vista della decima stagione: qual è lo stato attuale della Formula E?

Quando l'uomo d'affari spagnolo, ex politico e comproprietario di una scuderia, Alejandro Agag, ha lanciato la Formula E nel 2014 con il forte sostegno dell'allora presidente della FIA Jean Todt, è stato ampiamente ridicolizzato. Le possibilità di sopravvivenza di monoposti puramente elettrici a batteria, con molti componenti standard e gare nei centri urbani, sembravano a molti discutibili e oscure.

La Formula E ha superato il suo primo decennio. "Molte persone non credevano che avremmo superato questi primi anni", ha detto Agag non molto tempo fa. Michael Andretti, la multinazionale del motorsport (e boss dell'attuale campione del mondo Jake Dennis), una volta mi ha spiegato perché è stato coinvolto in questo territorio inesplorato fin dall'inizio: "Quando cercavo i primi partner e cercavo di spiegare loro la Formula E, molti mi chiedevano: Ehi, cosa ti sei fumato?". Andretti ha perseverato. E ha fatto un campione con una Porsche.

Al più tardi nella quinta stagione, quando il cambio dell'auto a metà gara (dopo circa 22 minuti) era terminato perché le batterie erano diventate più resistenti e consentivano un utilizzo più lungo, nessuno poteva più sorridere della serie.

L'idea di portare gli appassionati nelle città richiedeva uno sforzo enorme da parte dei rispettivi organizzatori, spesso portava a interruzioni della vita pubblica che duravano più di 14 giorni, ma godeva di un sostegno politico in molti luoghi (vedi Parigi, Roma) perché la gente voleva abbellirsi con nuovi percorsi di mobilità. È stata la pandemia con tutte le sue restrizioni a portare la Formula E in una crisi esistenziale. La stagione 2020 è stata salvata con sei gare in un campo d'aviazione di Tempelhof.

Fuori dalla città

La pandemia è ormai (quasi) dimenticata, ma le gare cittadine - l'idea centrale all'inizio - sono state ridotte al minimo. La sede storica dell'EUR City di Roma è stata sostituita da un circuito già affermato (Misano). Parigi, Hong Kong, le sedi a breve termine di Zurigo e Berna e Pechino sono ormai storia passata. In totale sono 21 le ex sedi, tra cui Miami, Long Beach, New York-Brooklyn, Santiago, Montréal e Putrajaya. Più recentemente, le apparizioni a Hyderabad, Seoul, Città del Capo e Giacarta hanno avuto vita breve. La decima stagione comprende ora solo due circuiti di città "vere": Monaco e Tokyo. Berlino, San Paolo e Londra si svolgono nel centro della città, ma in un ex aeroporto o in un centro espositivo (tutti facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici). Oltre a Misano, Shanghai, Messico e Portland si disputano su circuiti convenzionali, mentre Diriyah, vicino a Riyad, è stato progettato come "circuito cittadino".

Il problema maggiore, tuttavia, è la forte fluttuazione delle sedi. Ci sono stati molti esperimenti, ma anche problemi finanziari o amministrativi e quindi non c'è coerenza nel calendario, in cui solo le prime due sedi (Messico, Diriyah) e la finale (Londra) sono state fissate da tempo. In mezzo a tutto questo, Berlino è diventata una costante.

Poiché il passaggio dalle vetture Gen2 alle Gen3 (prima della nona stagione dello scorso anno) ha rappresentato un salto di qualità in termini di prestazioni e per la Gen4 (dal 2026) sono stati annunciati 600 kW di potenza - che si collocherebbero tra la Formula 1 e la Formula 2 - la scelta dei circuiti rischia di diventare ancora più complicata in futuro.

