Antes da décima temporada: Qual é o estado atual da Fórmula E?

Inicialmente ridicularizada, a Fórmula E estabeleceu-se firmemente no calendário do desporto automóvel. A tendência está a mudar dos antigos circuitos urbanos para corridas em pistas permanentes.

Quando o empresário espanhol, ex-político e coproprietário de uma equipa de corridas, Alejandro Agag, lançou a Fórmula E em 2014, com o forte apoio do então presidente da FIA, Jean Todt, foi amplamente ridicularizado. As hipóteses de sobrevivência de monopostos puramente eléctricos a bateria, com muitas peças de série e corridas nos centros das cidades, pareciam questionáveis e obscuras para muitos.

A Fórmula E conseguiu ultrapassar a sua primeira década. "Muitas pessoas não acreditavam que conseguíssemos ultrapassar estes primeiros anos", disse Agag há pouco tempo. Michael Andretti, a multinacional dos desportos motorizados (e patrão do atual campeão mundial Jake Dennis), explicou-me uma vez por que razão se envolveu neste território desconhecido desde o início: "Quando estava à procura dos primeiros parceiros e a tentar explicar-lhes a Fórmula E, muitos perguntaram-me: O que é que andou a fumar?" Andretti perseverou. E fez um campeão com um Porsche.

O mais tardar na quinta temporada, quando a troca de carros a meio da corrida (após cerca de 22 minutos) terminou porque as baterias se tornaram mais fortes e permitiram uma utilização mais prolongada, já ninguém podia sorrir com a série.

A ideia de trazer os adeptos para as cidades exigia um enorme esforço por parte dos respectivos organizadores, provocava frequentemente perturbações na vida pública que duravam mais de 14 dias, mas gozava de apoio político em muitos locais (ver Paris, Roma) porque as pessoas queriam enfeitar-se com novas vias de mobilidade. Foi a pandemia, com todas as suas restrições, que levou a Fórmula E a uma crise existencial. A época de 2020 foi salva com seis corridas em suite no aeródromo de Tempelhof.

Fora da cidade

A pandemia já foi (quase) esquecida, mas as corridas citadinas - a ideia central no início - foram reduzidas ao mínimo. O local de longa data da EUR City Roma foi trocado por uma pista de corrida estabelecida (Misano). Paris, Hong Kong, os locais de curta duração de Zurique e Berna e Pequim passaram à história. Há um total de 21 antigas sedes, incluindo Miami, Long Beach, Nova Iorque-Brooklyn, Santiago, Montreal e Putrajaya. Mais recentemente, as presenças em Hyderabad, Seul, Cidade do Cabo e Jacarta foram de curta duração. A décima temporada inclui agora apenas dois circuitos urbanos "reais": Mónaco e Tóquio. Berlim, São Paulo e Londres realizam-se no centro da cidade, mas num antigo aeródromo ou centro de exposições (todos eles facilmente acessíveis por transportes públicos). Para além de Misano, Xangai, México e Portland correm em circuitos convencionais, enquanto Diriyah, perto de Riade, foi concebido como um "circuito urbano".

O maior problema, no entanto, é a forte flutuação dos locais de competição. Houve muitas experiências, mas também problemas financeiros ou administrativos e, por isso, não há consistência no calendário, em que apenas as duas primeiras sedes (México, Diriyah) e a final (Londres) estão fixadas há algum tempo. E, no meio de tudo isto, Berlim tornou-se uma constante.

Como a passagem dos carros da Gen2 para a Gen3 (antes da nona temporada, no ano passado) foi, de facto, um salto em termos de desempenho e foram anunciados 600 kW de potência para a Gen4 (a partir de 2026) - que estaria entre a Fórmula 1 e a Fórmula 2 -, a escolha dos circuitos deverá tornar-se ainda mais complicada no futuro.

Todas as corridas da Fórmula E 2024 serão transmitidas em direto na ServusTV. Na Áustria, no canal linear ServusTV e na plataforma de streaming ServusTV On; na Alemanha, a transmissão da ServusTV será linear na DF1 e digital na ServusTV On, df1.de e através da SPEEDWEEK.COM e da ServusTV Motorsport na MagentaTV. Andreas Gröbl e Daniel Goggi alternarão os comentários.