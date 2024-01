Avance de temporada: ¿La tensión viene de la electricidad?

Las carreras de Fórmula E son siempre emocionantes porque hay muchas neutralizaciones y, por lo tanto, reinicios de un pelotón. El "Modo Ataque" es otro truco para crear emoción. La idea de ofrecer aún más con las paradas de carga rápida (¿emoción? ¿emoción? ¿entretenimiento? ¿progreso técnico?) ha estado flotando desde el invierno de 2022/23, con su introducción pospuesta dos veces el año pasado y ahora por tercera vez a una fecha posterior durante esta (décima) temporada. Incluso si la carga rápida funcionara a la perfección, un coche pasaría al menos medio minuto en boxes, y con la entrada y salida probablemente tardaría más de un minuto. En la Fórmula 1, no hay repostaje, sino que se cambian los neumáticos, en 1,9 a unos cuatro segundos durante una parada normal (fácilmente manejable). El FE no quedaría bien en comparación. Entonces, ¿tiene que ser así?

De los once equipos actuales, cinco son de fabricantes de coches con sus propios trenes motrices (DS Penske, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche), uno sin fabricante pero con su propio tren motriz (ERT) y cinco clientes (Andretti en Porsche, Envision en Jaguar, Abt Cupra en Mahindra, McLaren en Nissan, Maserati en DS). En la sexta temporada, diez de los doce equipos eran fabricantes. Mercedes, BMW, Audi y los "pequeños" (Nio, Venturi) se despidieron hace tiempo. Hasta ahora, ningún fabricante se ha comprometido con la era Gen4. Y no hay que olvidarlo: Si hay siete u ocho fabricantes, algunos pasarán inevitablemente a ser el séptimo o el octavo; ya hemos visto a menudo cuánto tiempo se quedan cuando los triunfos no se materializan y hay un cambio de directiva o nuevas prioridades en el grupo, incluso en la Fórmula 1.

Y luego está la presencia mediática, que es una obra bastante grande. Sí, se han ampliado los contratos de televisión y el streaming. Es fácil seguir la Fórmula E en este país. Todas las carreras de 2024 se retransmitirán en directo por ServusTV. EnAustria, en el canal lineal ServusTV y en la plataforma de streaming ServusTV On; en Alemania, la emisión de ServusTV se emite tanto linealmente en DF1 como digitalmente en ServusTV On, df1.de y a través de SPEEDWEEK.COM y ServusTV Motorsport en MagentaTV. Andreas Gröbl y Daniel Goggi son los comentaristas.

La FE desempeña un papel secundario en los medios de comunicación en línea sobre automovilismo y sólo ocupa un lugar destacado en los sitios web especializados en e-movilidad. La prensa diaria e incluso algunas revistas especializadas (incluidas las que prueban a fondo los coches eléctricos) ignoran la Fórmula E. Los argumentos a favor (es decir, en contra de la fórmula eléctrica) varían.

¿Basta con criticar la falta de "sonido" o la velocidad? No puede ser por la calidad de las carreras que se ofrecen o por la alineación de pilotos. Seis de los 22 pilotos corrieron en la Fórmula 1, algunos otros hicieron pruebas allí. Dos de ellos han ganado el Campeonato del Mundo de Resistencia, y uno de ellos ha sido cuatro veces campeón del WEC. Es de suponer que la aversión no se dirige contra la Fórmula E en sí, sino contra la obligación (en su mayor parte impuesta políticamente) de pasarse a la electromovilidad. Y muchos no están a favor. No sólo los fanáticos de la gasolina.