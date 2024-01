Prévision de la saison : La tension vient-elle de l'électricité ?

Les courses de Formule E sont toujours passionnantes, car il y a de nombreuses neutralisations et donc de nouveaux départs d'un peloton regroupé. Le "mode attaque" est un autre artifice pour créer du suspense. L'idée d'offrir encore plus (suspense ? excitation ? divertissement ? progrès technique ?) avec des arrêts de charge rapide hante les esprits depuis l'hiver 2022/23, son introduction a été reportée deux fois l'année précédente, et maintenant pour la troisième fois à une date ultérieure au cours de cette (dixième) saison. Même si la recharge rapide fonctionnait parfaitement, une voiture resterait au moins une demi-minute au stand, et avec l'entrée et la sortie, il s'écoulerait probablement plus d'une minute. En Formule 1, on ne refait pas le plein, mais on change les pneus - en 1,9 à environ quatre secondes lors d'un arrêt normal (bien gérable). En comparaison, la FE ne ferait pas bonne figure. Est-ce vraiment nécessaire ?

Sur les onze équipes actuelles, cinq sont des constructeurs automobiles disposant de leur propre chaîne cinématique (DS Penske, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche), une n'est pas un constructeur mais dispose de sa propre chaîne cinématique (ERT) et cinq sont des clients (Andretti chez Porsche, Envision chez Jaguar, Abt Cupra chez Mahindra, McLaren chez Nissan, Maserati chez DS). Lors de la saison six, sur douze équipes, dix étaient des constructeurs. Mercedes, BMW, Audi ainsi que les "petits" (Nio, Venturi) en ont fait leurs adieux depuis longtemps. Jusqu'à présent, aucun constructeur ne s'est engagé pour l'ère Gen4. Et il ne faut pas oublier : Lorsqu'il y a sept ou huit constructeurs, certains deviennent obligatoirement septième ou huitième - nous avons souvent vu, y compris en Formule 1, combien de temps ils durent lorsque les triomphes ne sont plus au rendez-vous et qu'il y a un changement de direction ou de nouvelles priorités au sein du groupe.

Et puis il y a encore un chantier assez important avec la présence médiatique. Oui, les contrats TV et le streaming ont été développés. Ici, il est très facile de suivre la Formula E. Toutes les courses de 2024 seront diffusées en direct sur ServusTV. En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; En Allemagne, la retransmission ServusTV se fait aussi bien en linéaire sur DF1 qu'en numérique sur ServusTV On, df1.de ainsi que via SPEEDWEEK .COM et ServusTV Motorsport sur MagentaTV. Andreas Gröbl et Daniel Goggi sont les commentateurs.

Dans les médias en ligne consacrés au sport automobile, la FE joue un rôle secondaire et n'occupe le devant de la scène que sur les sites spécialisés dans l'e-mobilité. La presse quotidienne et même certains magazines spécialisés (y compris ceux qui testent abondamment les voitures électriques) ignorent la Formule E. Les arguments en sa faveur (donc contre la Formule électrique) sont divers.

Est-ce vraiment le manque de "son" ou de vitesse qui suffit comme critique ? La qualité de la course proposée ou du plateau de pilotes ne peut pas être en cause. Six des 22 pilotes ont couru en Formule 1, d'autres y ont fait des essais. Et deux d'entre eux ont remporté le championnat du monde d'endurance, l'un est même quadruple champion du WEC. L'aversion n'est probablement pas dirigée contre la Formule E en soi, mais contre l'obligation (généralement imposée par la politique) de passer à la mobilité électrique. Et beaucoup ne l'apprécient pas. Et pas seulement les "petrolheads" invétérés.