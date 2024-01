Anteprima della stagione: La tensione viene dall'elettricità?

Le gare di Formula E sono sempre emozionanti perché ci sono molte neutralizzazioni e quindi ripartenze di uno schieramento disunito. L'"Attack Mode" è un altro trucco per creare emozioni. L'idea di offrire ancora di più con le soste per la ricarica rapida (eccitazione? brivido? divertimento? progresso tecnico?) circola dall'inverno 2022/23, con la sua introduzione rinviata due volte l'anno scorso e ora per la terza volta a una data successiva durante questa (decima) stagione. Anche se la ricarica rapida funzionasse perfettamente, una vettura passerebbe almeno mezzo minuto ai box, e con l'entrata e l'uscita probabilmente ci vorrebbe più di un minuto. In Formula 1 non si fa rifornimento, ma si cambiano gli pneumatici - in un tempo compreso tra 1,9 e circa quattro secondi durante una normale sosta (facilmente gestibile). La FE non farebbe una bella figura in confronto. Quindi deve essere così?

Degli attuali undici team, cinque appartengono a case automobilistiche con propulsori propri (DS Penske, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche), uno senza costruttore ma con un proprio propulsore (ERT) e cinque clienti (Andretti per Porsche, Envision per Jaguar, Abt Cupra per Mahindra, McLaren per Nissan, Maserati per DS). Nella sesta stagione, dieci dei dodici team erano costituiti da costruttori. Mercedes, BMW, Audi e i "piccoli" (Nio, Venturi) hanno già detto addio da tempo. Finora nessun costruttore si è impegnato nell'era Gen4. E non dobbiamo dimenticarlo: Se ci sono sette o otto costruttori, alcuni diventeranno inevitabilmente il settimo o l'ottavo - abbiamo visto abbastanza spesso quanto a lungo rimarranno in circolazione quando i trionfi non si concretizzeranno e ci sarà un cambio di consiglio di amministrazione o nuove priorità nel gruppo - anche in Formula 1.

E poi c'è la presenza dei media, che è un cantiere piuttosto grande. Sì, i contratti televisivi e lo streaming sono stati ampliati. È facile seguire la Formula E in questo Paese. Tutte le gare del 2024 saranno trasmesse in diretta su ServusTV. In Austria sul canale lineare ServusTV e sulla piattaforma di streaming ServusTV On; in Germania, la trasmissione ServusTV viene trasmessa sia in chiaro su DF1 che in digitale su ServusTV On, df1.de e tramite SPEEDWEEK.COM e ServusTV Motorsport su MagentaTV. Andreas Gröbl e Daniel Goggi sono i commentatori.

La FE riveste un ruolo secondario nei media online del motorsport e ha un ruolo di primo piano solo nei siti web specializzati in mobilità elettrica. La stampa quotidiana e persino alcune riviste specializzate (comprese quelle che testano ampiamente le auto elettriche) ignorano la Formula E. Gli argomenti a favore (ovvero contro la formula elettrica) sono diversi.

È davvero solo la mancanza di "sound" o di velocità che basta a criticare? Non può essere colpa della qualità delle corse offerte o della formazione dei piloti. Sei dei 22 piloti hanno corso in Formula 1, altri vi hanno effettuato dei test. E due sono stati o sono piloti vincenti nel Campionato mondiale di endurance, uno è addirittura un quattro volte campione del WEC. L'avversione non è presumibilmente rivolta alla Formula E in sé, ma all'obbligo (per lo più imposto dalla politica) di passare alla mobilità elettrica. E molti non sono d'accordo. Non solo gli irriducibili della benzina.