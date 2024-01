Antevisão da época: A tensão vem da eletricidade?

As corridas de Fórmula E são sempre emocionantes porque há muitas neutralizações e, por conseguinte, recomeços de um campo fragmentado. O "Modo de Ataque" é outro truque para criar emoção. A ideia de oferecer ainda mais com as paragens de carregamento rápido (emoção? emoção? entretenimento? progresso técnico?) tem estado a flutuar desde o inverno de 2022/23, com a sua introdução adiada duas vezes no ano passado e agora pela terceira vez para uma data posterior durante esta (décima) época. Mesmo que o carregamento rápido funcionasse na perfeição, um carro passaria pelo menos meio minuto nas boxes e, com a entrada e saída, demoraria provavelmente mais de um minuto. Na Fórmula 1, não há reabastecimento, em vez disso, os pneus são mudados - em 1,9 a cerca de quatro segundos durante uma paragem normal (facilmente controlável). Em comparação, o FE não ficaria bem. Será que tem de ser assim?

Das actuais onze equipas, cinco são de fabricantes de automóveis com os seus próprios grupos motopropulsores (DS Penske, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche), uma sem fabricante mas com o seu próprio grupo motopropulsor (ERT) e cinco clientes (Andretti na Porsche, Envision na Jaguar, Abt Cupra na Mahindra, McLaren na Nissan, Maserati na DS). Na sexta temporada, dez das doze equipas eram construtores. Mercedes, BMW, Audi e os "mais pequenos" (Nio, Venturi) já se despediram há muito tempo. Até à data, nenhum construtor se comprometeu com a era Gen4. E não nos podemos esquecer: Se há sete ou oito construtores, alguns tornar-se-ão inevitavelmente sétimos ou oitavos - já vimos muitas vezes quanto tempo eles permanecerão quando os triunfos não se concretizam e há uma mudança de direção ou novas prioridades no grupo - incluindo na Fórmula 1.

E depois há a presença nos media, que é um grande estaleiro de obras. Sim, os contratos de televisão e o streaming foram alargados. É fácil acompanhar a Fórmula E neste país. Todas as corridas em 2024 serão transmitidas em direto na ServusTV. Na Áustria, no canal linear ServusTV e na plataforma de streaming ServusTV On; na Alemanha, a transmissão da ServusTV é exibida linearmente na DF1 e digitalmente na ServusTV On, df1.de e através da SPEEDWEEK.COM e da ServusTV Motorsport na MagentaTV. Andreas Gröbl e Daniel Goggi são os comentadores.

A FE desempenha um papel secundário nos meios de comunicação social online sobre desporto automóvel e só aparece com destaque em sítios Web especializados em mobilidade eletrónica. A imprensa diária e mesmo algumas revistas especializadas (incluindo as que testam extensivamente os automóveis eléctricos) ignoram a Fórmula E. Os argumentos a favor (ou seja, contra a fórmula eléctrica) variam.

Será que só a falta de "som" ou a velocidade são suficientes para criticar? A qualidade das corridas e dos pilotos não pode ser a mesma. Seis dos 22 pilotos correram na Fórmula 1, outros fizeram testes. E dois foram/são pilotos vencedores do Campeonato do Mundo de Resistência, um dos quais é mesmo tetracampeão do WEC. Presumivelmente, a aversão não é dirigida contra a Fórmula E em si, mas sim contra a compulsão (sobretudo imposta politicamente) de mudar para a electromobilidade. E muitos não são favoráveis a esta mudança. E não só os fãs da gasolina.