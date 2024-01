Daniel Abt: "Wehrlein quiere darle la vuelta a la tortilla"

"De 2014 a 2020 ,Daniel Abt disputó el Campeonato de Fórmula E, en el que consiguió una victoria y un total de diez podios para Abt-Audi. En la décima temporada, el piloto de 31 años de la región de Allgäu será por primera vez un experto en ServusTV, que retransmitirá todas las carreras en directo. "Un nuevo reto siempre es bueno", dijo Abt con una sonrisa. Le pedimos a Daniel una valoración detallada del nuevo año de carreras.

La décima temporada empieza dos meses y medio después del test conjunto de Valencia. ¿Siguen siendo relevantes los resultados y conclusiones ahora que empieza la temporada en México?

Daniel Abt: Sí y no. Por un lado, el test es la única y última oportunidad antes de la temporada para probar algo y familiarizarse con el coche. Eso es importante. Pero también hay que decir que Valencia es un circuito muy especial. Algunos circuitos del calendario son similares, y los que son buenos suelen ser los que fueron buenos en el test. En otros circuitos, sin embargo, las cosas pueden ser completamente diferentes. El test da una cierta orientación. Pero también hubo favoritos después del test que luego empezaron la temporada en la cola. Sólo podemos esperar y ver...

Hace un año, el cambio de los coches Gen2 a Gen3 fue un gran paso. ¿Es más fácil la preparación esta vez porque los equipos tienen experiencia con Gen3?

Desde luego. El año pasado hubo problemas para muchos al principio, Jaguar , por ejemplo,tuvo dificultades con los frenos. Ningún equipo estaba bien preparado entonces. Este año es diferente, los equipos han entendido el coche. Ahora se trata más de los detalles y la puesta a punto.

¿Es la fluctuación entre las sedes un problema general para la Fórmula E y sus aficionados, que haya poca consistencia en el calendario?

Yo creo que sí. La Fórmula E tiene un concepto especial que se basa en carreras en circuitos urbanos. Esto puede traer mucha acción, pero es algo delicado políticamente por los cierres de carreteras, las quejas de los vecinos, etc. El segundo punto es la cuestión financiera. Aquí todavía no funciona tan bien como en la Fórmula 1, con masas de espectadores e ingresos fijos. Sin duda, la Fórmula E hubiera preferido más estabilidad, pero cuando se hacen las cuentas, puede resultar que una carrera no haya aportado lo que se esperaba.

¿Quiénes son sus favoritos este año, cómo ve el equilibrio de fuerzas?

No creo que haya muchos cambios con respecto al año pasado. Actualmente veo a Jaguar como la fuerza motriz y a Mitch Evans como el favorito al título. Jaguar tuvo un mal comienzo el año pasado, pero fue capaz de recuperar mucho terreno a medida que avanzaba la temporada y ahora también cuenta con Nick Cassidy. Jake Dennis y Pascal Wehrlein también estarán presentes con su Porsche. Pascal probablemente intentará con vehemencia tomar la delantera.

¿Cuál es la posición de Abt-Cupra?

El tema de Mahindra y Abt-Cupra seguirá siendo difícil, veo al equipo en el mediocampo o en la parte de atrás de la parrilla, porque no habrá grandes saltos simplemente probando y sin cambiar el hardware. Pero lo bueno de la Fórmula E es que el formato, la idiosincrasia, etc. suelen hacer que las cosas funcionen de forma diferente a lo que uno se imagina. Será más ajustado que el año pasado, y puede que algo cambie drásticamente.

¿De qué crees que es capaz Max Günther en el Maserati?

Su problema probablemente sea que no es constante. Cuando tiene días buenos, es excepcional y puede ofrecer actuaciones de primera. Pero no consigue mantener este nivel en diferentes circuitos. Si su paquete es el adecuado, siempre puede competir por las victorias.

Nyck de Vries regresa a la serie después de una difícil aventura en la F1 Tras la retirada de AlphaTauri: Sorprendentes planes de de Vries la que fue campeón del mundo, pero en el equipo Mahindra, lo que probablemente no es de esperar en primera línea. ¿Es difícil esta situación para el simpático holandés?

Tardará algún tiempo en recuperar la confianza en sí mismo. Probablemente esté bastante afectado por su experiencia en la Fórmula 1. Es duro cuando te elogian tanto como piloto en tan poco tiempo y luego tu sueño se desvanece tan rápido. No es fácil para nadie. Ahora llega a una serie en la que se siente cómodo. Pero no tendrá el paquete para pilotar en primera línea. Por otro lado, la Fórmula E no te pone en el punto de mira de tal manera que tengas que justificar cada pequeño percance inmediatamente. Desde ese punto de vista, le llevará un tiempo, pero volverá. Si tiene a su compañero bajo control, esa es la mitad de la batalla. Lo hará bien.

Lucas di Grassi está de vuelta en su "casa" de Fórmula E, en Abt. ¿Qué importancia tiene para un equipo un hombre con tanta experiencia y tan larga trayectoria una vez que regresa?

Será muy valioso. Lo que faltaba la temporada pasada es una personalidad como Lucas, que pueda desarrollar las cosas. Se fija en los detalles, sabe motivar a los empleados, crea una base de confianza. Todo eso ayudará mucho al equipo.

Jehan Daruvala es el único recién llegado. ¿Qué opina de él?

Me sorprendió mucho su rendimiento en la prueba, que enseguida estuvo a un nivel muy alto. Es capaz de sorprendernos. Pero necesitará unas cuantas carreras para familiarizarse. En un fin de semana de carreras pueden pasar muchas cosas.

No hay grandes cambios en el reglamento para la décima temporada. Lo único que se discute, como hace un año, es el plan de paradas en boxes para recargar combustible. ¿Qué podemos esperar ahora?

Después de que algunos intentos salieran mal en Valencia, es probable que la gente se haya vuelto muy cauta. Creo que el asunto se gestionó mal porque anunciaron algo que aún no podían cumplir. Para un campeonato del mundo, una serie de este nivel, un enfoque de "vamos a ver" no es bueno. En general, me parece difícil intervenir en el reglamento durante la temporada.

¿Qué carreras le hacen más ilusión este año?

Espontáneamente, habría dicho Roma, pero ya no tenemos esa carrera. Creo queTokio seráfuerte, encaja bien con la FE y el lugar es totalmente genial. A través de mis gafas, también diría Berlín, siempre me he divertido allí.

¿Es problemático para la Fórmula E que corra en circuitos donde también compite la Fórmula 1 y se establezcan comparaciones? Este año también se correrá en el Circuito Internacional de Shanghai...

Las comparaciones existen desde hace nueve años, no son el problema. Los aficionados ya pueden diferenciar entre las series y sus principios. Pero puede ser que todo parezca un poco sin vida en Shanghai si las tribunas no están llenas y los coches no están hechos para este tipo de circuito. Encuentro mucho mejor el encanto de los circuitos urbanos. Pero también se trata de cuestiones financieras y políticas. Cada vez es más difícil salvar algunas sedes.

