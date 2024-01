Daniel Abt : "Wehrlein veut renverser les rôles".

Que pouvons-nous attendre de la Formula E en 2024 ? Qui sont les favoris, quelles sont les courses les plus excitantes pour les spectateurs ? Nous demandons à Daniel Abt, qui a lui-même couru pendant six ans en FIA FE et qui sera désormais expert TV chez Servu

"De 2014 à 2020 ,Daniel Abt a participé au championnat de Formule E, au cours duquel il a remporté une victoire et un total de dix podiums pour Abt-Audi. Au cours de la saison dix, l'Allgäuer de 31 ans sera pour la première fois expert chez ServusTV, qui retransmettra toutes les courses en direct. "Un nouveau défi est toujours bon à prendre", a déclaré Abt en souriant. Nous avons demandé à Daniel de nous donner son avis détaillé sur la nouvelle année de course.

La saison dix débute deux mois et demi après le test commun de Valence. Les résultats et les enseignements qui en ont été tirés sont-ils encore pertinents maintenant, lorsque les choses commenceront au Mexique ?

Daniel Abt : Non. D'une part, le test est la seule et dernière possibilité avant la saison d'essayer quelque chose et de se mettre dans le bain. C'est déjà important. Mais il faut aussi dire que Valence est un circuit très spécial. Certains circuits du calendrier sont similaires, et ce sont généralement ceux qui ont été bons lors des tests qui le sont. Mais sur d'autres circuits, les choses peuvent être très différentes. Le test donne une certaine orientation. Mais il y a aussi eu des favoris après le test, qui ont ensuite commencé la saison derrière. On ne peut qu'attendre...

Il y a un an, le passage des voitures Gen2 à la Gen3 a été un grand pas. La préparation est-elle donc plus facile cette fois-ci, car les équipes ont de l'expérience avec la Gen3 ?

Tout à fait. L'année dernière, beaucoup de gens ont eu des problèmes au début, Jaguar par exemple avaitdes difficultés avec les freins. Aucune équipe n'avait encore fait le tri. Cette année, c'est différent, les équipes ont compris la voiture. Maintenant, il s'agit davantage de détails et de réglages fins.

La fluctuation des sites est-elle un problème général pour la Formule E et ses fans, qu'il y ait peu de constance dans le calendrier ?

Je pense que oui. La Formule E a un concept particulier, basé sur des courses sur des circuits urbains. Cela peut apporter beaucoup d'action, mais c'est une chose délicate d'un point de vue politique, à cause des barrages routiers, des plaintes des riverains, etc. Le deuxième point est la question financière. Ici, cela ne fonctionne pas encore aussi bien qu'en Formule 1 avec des masses de spectateurs et des revenus fixes. La Formule E aurait certainement préféré plus de stabilité, mais en faisant les comptes, il peut justement s'avérer qu'une course n'a pas donné ce que l'on attendait.

Qui sont tes favoris cette année, comment vois-tu la répartition des forces ?

Je pense qu'il y a peu de changements par rapport à l'année dernière. Je verrais actuellement Jaguar comme la force motrice et Mitch Evans comme le favori pour le titre. Jaguar a pris un mauvais départ l'an dernier, mais a su s'imposer au fur et à mesure et compte désormais Nick Cassidy à bord. Jake Dennis et Pascal Wehrlein seront également de la partie avec leur Porsche. Pascal va probablement essayer de prendre le dessus avec véhémence.

Où en est Abt-Cupra ?

Le sujet Mahindra et Abt-Cupra restera difficile, je vois l'équipe en milieu ou en fin de classement, car il n'y aura pas de bond en avant uniquement grâce aux tests et sans modification du matériel. Mais ce qu'il y a de bien avec la Formule E, c'est que le format, les particularités, etc. font que les choses se passent souvent différemment de ce que l'on avait imaginé auparavant. Ce sera plus serré que l'année dernière, et peut-être que quelque chose changera radicalement.

De quoi crois-tu Max Günther capable dans la Maserati ?

Son problème est sans doute de ne pas être constant. Quand il a de bons jours, il est exceptionnel et peut réaliser des performances de pointe. Mais il ne parvient pas à maintenir ce niveau sur différents parcours. Si son package est bon, il peut toujours se battre pour la victoire.

Nyck de Vries revient en série après une aventure difficile en F1 Après l'arrêt d'AlphaTauri : des projets surprenants de la part de de Vries , où il a été champion du monde, mais dans l'équipe Mahindra, que l'on ne peut probablement pas attendre en tête. Quelle est la difficulté de cette situation pour le sympathique Néerlandais ?

Il lui faudra un certain temps pour retrouver sa confiance. Je pense qu'il a été assez secoué par son expérience en Formule 1. C'est dur d'être encensé en tant que pilote en si peu de temps et de voir son rêve s'effondrer aussi rapidement. Ce n'est facile pour personne. Il arrive maintenant dans une série où il se sent bien. Mais il n'aura pas le package pour rouler en tête. D'un autre côté, la Formule E ne te met pas au centre de l'attention au point que tu doives immédiatement justifier la moindre petite erreur. De ce point de vue, cela prendra un peu de temps pour lui, mais il reviendra. S'il arrive à maîtriser son coéquipier, c'est déjà la moitié de la bataille. Il s'en sortira.

Lucas di Grassi est de retour dans sa "patrie" de la Formule E chez Abt. Quelle est l'importance d'un tel homme, avec sa routine infinie et son long lien antérieur, pour une équipe après son retour ?

Il sera super précieux. Ce qui a manqué la saison dernière, c'est une personnalité comme Lucas, qui peut faire évoluer les choses. Il regarde les détails, sait comment motiver les collaborateurs, crée une base de confiance. Tout cela va beaucoup aider l'équipe.

Jehan Daruvala est le seul nouveau venu. Quelle est ta confiance en lui ?

J'ai été très surpris par sa performance lors du test, qui l'a tout de suite placé à un très haut niveau. Il est capable de surprendre. Mais il aura quand même besoin de quelques courses pour s'habituer. Il peut se passer beaucoup de choses en un week-end de course.

Il n'y a pas de changements majeurs dans le règlement pour la saison 10. Seulement, comme il y a un an, on s'interroge sur le plan des arrêts au stand pour recharger. A quoi faut-il s'attendre ?

Après quelques tentatives qui ont mal tourné à Valence, il semble que l'on soit devenu très prudent. Je pense que le sujet a été mal abordé, parce que l'on a annoncé quelque chose que l'on n'est pas encore en mesure d'apporter. Pour un championnat du monde, pour une série de ce niveau, une telle approche du type "on verra bien" n'est pas bonne. Je trouve qu'il est difficile d'intervenir dans les règles en cours de saison.

Quelles sont les courses dont tu te réjouis le plus cette année ?

Spontanément, j'aurais cité Rome, mais nous n'avons plus cette course. Je pense queTokyo sera très forte, qu'elle correspond bien à la FE et que le lieu de la course est vraiment cool. Avec mes lunettes, je citerais aussi Berlin, où je me suis toujours amusé.

Est-ce un problème pour la Formule E de courir sur des circuits où la Formule 1 est également présente et où des comparaisons sont faites ? Cette année, il y a aussi le Shanghai International Circuit...

Les comparaisons existent depuis neuf ans, ce n'est pas le problème. Les fans savent désormais faire la différence entre les séries et leurs principes. Mais il se peut que tout semble un peu sans vie à Shanghai, quand les tribunes ne sont pas remplies et que les voitures ne sont pas faites pour ce type de circuit. Je trouve que le charme des circuits urbains est bien meilleur. Mais c'est aussi une question financière et politique. Il devient de plus en plus difficile de sauver certains lieux de compétition.

Toutes les courses de la Formule E 2024 seront retransmisesen direct sur ServusTV ServusTV. En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; En Allemagne, la retransmission ServusTV est linéaire sur DF1 ainsi que numérique sur ServusTV On, df1.de ainsi que via speedweek.com et ServusTV Motorsport sur MagentaTV Andreas Gröbl Andreas Gröbl et Daniel Goggi commentent à tour de rôle.