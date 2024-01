Daniel Abt: "Wehrlein vuole ribaltare la situazione".

Cosa possiamo aspettarci dalla Formula E nel 2024? Chi sono i favoriti, quali saranno le gare più emozionanti per gli spettatori? Lo chiediamo a Daniel Abt, che ha corso per sei anni nella FIA FE e ora è opinionista televisivo per Servu

"Dal 2014 al 2020 ,Daniel Abt hadisputato il campionato di Formula E, nel quale ha ottenuto una vittoria e un totale di dieci podi per Abt-Audi. Nella decima stagione, il 31enne della regione dell'Algovia sarà per laprima volta un esperto di ServusTV, che trasmetterà tutte le gare in diretta. "Una nuova sfida è sempre positiva", ha dichiarato Abt con un sorriso. Abbiamo chiesto a Daniel una valutazione dettagliata del nuovo anno agonistico.

La decima stagione inizia due mesi e mezzo dopo il test congiunto di Valencia. I risultati e le conclusioni sono ancora rilevanti ora che la stagione inizia in Messico?

Daniel Abt: Sì e no. Da un lato, il test è l'unica e ultima opportunità prima della stagione per provare qualcosa e familiarizzare con la vettura. Questo è importante. Ma bisogna anche dire che Valencia è un circuito molto speciale. Alcuni circuiti del calendario sono simili e quelli che vanno bene sono di solito quelli che sono andati bene nei test. Su altri circuiti, invece, le cose possono essere completamente diverse. Il test dà una certa direzione. Ma ci sono stati anche dei favoriti che dopo il test hanno iniziato la stagione nelle retrovie. Possiamo solo aspettare e vedere...

Un anno fa, il passaggio dalle vetture Gen2 alle Gen3 è stato un grande passo. Questa volta la preparazione è più facile perché i team hanno esperienza con la Gen3?

Certamente. L'anno scorso ci sono stati problemi per molti all'inizio: la Jaguar , per esempio, haavuto difficoltà con i freni. Allora nessuna squadra era in grado di risolvere i problemi. Quest'anno è diverso, i team hanno capito la macchina. Ora si tratta più di dettagli e di messa a punto.

La fluttuazione tra le sedi è un problema generale per la Formula E e per i suoi fan, che hanno poca coerenza nel calendario?

Penso di sì. La Formula E ha un concetto speciale che si basa su gare su circuiti stradali. Questo può portare molto movimento, ma è una cosa complicata dal punto di vista politico a causa della chiusura delle strade, delle lamentele dei vicini, ecc. Il secondo punto è la questione finanziaria. Qui non funziona ancora bene come in Formula 1, con masse di spettatori e ricavi fissi. La Formula E avrebbe certamente preferito una maggiore stabilità, ma quando si fanno i conti, si può scoprire che una gara non ha fruttato quanto ci si aspettava.

Chi sono i suoi favoriti quest'anno, come vede i rapporti di forza?

Non credo che ci siano molti cambiamenti rispetto all'anno scorso. Attualmente vedrei Jaguar come forza trainante e Mitch Evans come favorito per il titolo. L'anno scorso la Jaguar è partita male, ma è riuscita a recuperare molto terreno nel corso della stagione e ora ha anche Nick Cassidy a bordo. AncheJake Dennis e Pascal Wehrlein saranno presenti con la loro Porsche. Pascal probabilmente cercherà con forza di avere la meglio.

Qual è la posizione di Abt-Cupra?

Il tema di Mahindra e Abt-Cupra rimarrà difficile, vedo la squadra a metà campo o in fondo, perché non ci saranno grandi balzi solo con i test e senza cambiare l'hardware. Ma la cosa bella della Formula E è che il formato, le idiosincrasie, ecc. spesso fanno sì che le cose vadano diversamente da come ci si immagina. Sarà più serrato dell'anno scorso e forse qualcosa cambierà drasticamente.

Cosa pensa che sia in grado di fare Max Günther con la Maserati?

Probabilmente il suo problema è che non è costante. Quando ha giornate positive, è eccezionale e può fornire prestazioni di alto livello. Ma non riesce a mantenere questo livello su circuiti diversi. Se il suo pacchetto è giusto, può sempre competere per le vittorie.

Nyck de Vries torna nella serie dopo una difficile avventura in F1 Dopo il ritiro di AlphaTauri: piani sorprendenti da parte di de Vries , in cui è stato campione del mondo, ma nel team Mahindra, cosa che probabilmente non ci si aspettava proprio in prima linea. Quanto è difficile questa situazione per il simpatico olandese?

Gli ci vorrà un po' di tempo per ritrovare la fiducia in se stesso. Probabilmente è piuttosto scosso dall'esperienza in Formula 1. È dura quando si viene elogiati come piloti in un lasso di tempo così breve e poi il proprio sogno crolla così rapidamente. Non è facile per nessuno. Ora sta entrando in una serie in cui si sente a suo agio. Ma non avrà il pacchetto per guidare in prima linea. D'altra parte, la Formula E non ti mette sotto i riflettori in modo tale da dover giustificare immediatamente ogni piccolo inconveniente. Da questo punto di vista, gli ci vorrà un po' di tempo, ma tornerà. Se riesce a tenere sotto controllo il suo compagno di squadra, è già metà dell'opera. Riuscirà a fare la cosa giusta".

Lucas di Grassi è tornato nella sua "casa" di Formula E all'Abt. Quanto è importante un uomo con così tanta esperienza e una storia così lunga per una squadra, una volta tornato?

Sarà preziosissimo. Quello che è mancato nella scorsa stagione è una personalità come Lucas, in grado di sviluppare ulteriormente le cose. Guarda ai dettagli, sa come motivare i collaboratori, crea una base di fiducia. Tutto questo aiuterà molto la squadra.

Jehan Daruvala è l'unico nuovo arrivato. Cosa ne pensa di lui?

Sono rimasto molto sorpreso dalla sua prestazione nel test, che è stata subito di altissimo livello. È in grado di sorprenderci. Ma avrà bisogno di qualche gara per prendere confidenza. In un weekend di gara possono succedere molte cose.

Per la decima stagione non sono previste modifiche sostanziali al regolamento. L'unica cosa di cui si discute, come un anno fa, è il piano dei pit stop per la ricarica. Cosa possiamo aspettarci ora?

Dopo alcuni tentativi andati male a Valencia, probabilmente la gente è diventata molto cauta. Credo che la questione sia stata gestita male perché hanno annunciato qualcosa che non potevano ancora realizzare. Per un campionato del mondo, una serie di questo livello, un approccio del tipo "vediamo" non va bene. In genere trovo difficile intervenire sulle regole durante la stagione.

Quali sono le gare più attese quest'anno?

Di getto avrei detto Roma, ma non c'è più quella gara. Penso che Tokyo saràforte, si adatta bene alla FE e la sede è assolutamente fantastica. Con gli occhiali direi anche Berlino, mi sono sempre divertito lì.

È problematico per la Formula E correre su circuiti in cui gareggia anche la Formula 1 e fare paragoni? Quest'anno ci sarà anche il Circuito Internazionale di Shanghai...

I confronti vanno avanti da nove anni, non sono loro il problema. Gli appassionati sono ormai in grado di distinguere tra le serie e i loro principi. Ma può darsi che a Shanghai tutto sembri un po' senza vita, se le tribune non sono piene e le macchine non sono fatte per questo tipo di circuito. Trovo che il fascino dei circuiti cittadini sia molto migliore. Ma è anche una questione finanziaria e politica. È sempre più difficile salvare alcune sedi.

