Daniel Abt: "Wehrlein quer dar a volta por cima".

"De 2014 a 2020 ,Daniel Abt disputou o Campeonato de Fórmula E, no qual obteve uma vitória e um total de dez subidas ao pódio para a Abt-Audi. Na décima temporada, o jovem de 31 anos da região de Allgäu será , pelaprimeira vez, um especialista na ServusTV, que transmitirá todas as corridas em direto. "Um novo desafio é sempre bom", disse Abt com um sorriso. Pedimos a Daniel uma avaliação pormenorizada do novo ano de corridas.

A décima temporada começa dois meses e meio após o teste conjunto de Valência. Os resultados e as conclusões ainda são relevantes agora que a época começa no México?

Daniel Abt: Sim e não. Por um lado, o teste é a única e última oportunidade antes da época para experimentar algo e familiarizarmo-nos com o carro. Isso é importante. Mas também temos de dizer que Valência é um circuito muito especial. Algumas pistas do calendário são semelhantes e as que são boas são normalmente as que foram boas no teste. Noutras pistas, no entanto, as coisas podem ser completamente diferentes. O teste dá uma certa direção. Mas também houve favoritos após o teste que começaram a época em último lugar. Só nos resta esperar para ver...

Há um ano, a mudança dos carros da Gen2 para a Gen3 foi um grande passo. A preparação é mais fácil desta vez porque as equipas têm experiência com a Gen3?

Sem dúvida. No ano passado, muitas equipas tiveram problemas no início, a Jaguar , por exemplo,teve dificuldades com os travões. Na altura, nenhuma equipa estava bem preparada. Este ano é diferente, as equipas compreenderam o carro. Agora é mais uma questão de pormenores e de afinação.

A flutuação entre os locais de prova é um problema geral para a Fórmula E e para os seus adeptos, o facto de haver pouca consistência no calendário?

Penso que sim. A Fórmula E tem um conceito especial que se baseia em corridas em circuitos de rua. Isto pode trazer muita ação, mas é uma coisa complicada do ponto de vista político, devido ao encerramento de estradas, às queixas dos vizinhos, etc. O segundo ponto é a questão financeira. Ainda não funciona tão bem aqui como na Fórmula 1, com massas de espectadores e receitas fixas. A Fórmula E teria certamente preferido uma maior estabilidade, mas quando se fazem as contas, pode acontecer que uma corrida não tenha rendido o esperado.

Quem são os seus favoritos este ano, como vê a relação de forças?

Não creio que haja muitas mudanças em relação ao ano passado. Atualmente, vejo a Jaguar como a força motriz e Mitch Evans como o favorito ao título. A Jaguar teve um mau começo no ano passado, mas conseguiu recuperar muito terreno à medida que a época avançava e agora também tem Nick Cassidy a bordo. Jake Dennis e Pascal Wehrlein também vão estar presentes com o seu Porsche. Pascal irá provavelmente tentar veementemente levar a melhor.

Qual é a posição da Abt-Cupra?

O tema da Mahindra e da Abt-Cupra vai continuar a ser difícil, vejo a equipa no meio do pelotão ou na parte de trás do campo, porque não vai haver grandes saltos apenas com testes e sem alterar o hardware. Mas o que é bom na Fórmula E é que o formato, as idiossincrasias, etc., significam muitas vezes que as coisas correm de forma diferente do que se imagina. Vai ser mais apertado do que no ano passado, e talvez algo mude drasticamente.

Do que é que acha que Max Günther é capaz no Maserati?

O problema dele é provavelmente o facto de não ser consistente. Quando tem bons dias, é excelente e consegue ter desempenhos de topo. Mas não consegue manter este nível em diferentes pistas. Se o seu pacote estiver correto, ele pode sempre competir pelas vitórias.

Nyck de Vries regressa à série depois de uma aventura difícil na F1 Após a retirada da AlphaTauri: Planos surpreendentes de de Vries , que foi campeão do mundo, mas na equipa Mahindra, o que provavelmente não é de esperar na frente. Quão difícil é esta situação para o simpático holandês?

Vai demorar algum tempo até ele recuperar a sua auto-confiança. É difícil quando se é tão elogiado como piloto num espaço de tempo tão curto e depois o sonho desaparece tão rapidamente. Isso não é fácil para ninguém. Ele está agora a chegar a uma série em que se sente confortável. Mas não terá o pacote para conduzir na frente. Por outro lado, a Fórmula E não nos coloca no centro das atenções de tal forma que temos de justificar imediatamente cada pequeno percalço. Desse ponto de vista, vai demorar um pouco, mas ele vai voltar. Se ele tiver o seu companheiro de equipa sob controlo, isso é meio caminho andado. Ele vai acertar.

Lucas di Grassi está de volta à sua "casa" na Fórmula E, na Abt. Qual é a importância de um homem com tanta experiência e uma história tão longa para uma equipa quando regressa?

Ele será muito valioso. O que faltou na época passada foi uma personalidade como o Lucas, que pode desenvolver mais as coisas. Ele olha para os pormenores, sabe como motivar os empregados, cria uma base de confiança. Tudo isso vai ajudar muito a equipa.

Jehan Daruvala é o único recém-chegado. O que é que pensa dele?

Fiquei muito surpreendido com o seu desempenho no teste, que foi imediatamente de um nível muito elevado. Ele é capaz de nos surpreender. Mas vai precisar de algumas corridas para se familiarizar. Muita coisa pode acontecer num fim de semana de corrida.

Não há grandes mudanças nos regulamentos para a décima temporada. A única coisa que está a ser discutida, tal como há um ano atrás, é o plano de paragem nas boxes para recarga. O que é que podemos esperar agora?

Depois de algumas tentativas terem corrido mal em Valência, as pessoas tornaram-se provavelmente muito cautelosas. Penso que a questão foi mal conduzida porque anunciaram algo que ainda não podiam cumprir. Para um campeonato do mundo, uma série a este nível, uma abordagem do tipo "vamos ver" não é boa. De um modo geral, considero difícil intervir nas regras durante a época.

Quais são as corridas que mais espera para este ano?

Espontaneamente, teria dito Roma, mas já não temos essa corrida. Penso que Tóquio vai serforte, enquadra-se bem na FE e o local é muito fixe. Com os meus óculos, também diria Berlim, sempre me diverti lá.

É problemático para a Fórmula E correr em circuitos onde a Fórmula 1 também compete e se fazem comparações? Este ano, o Circuito Internacional de Xangai também será incluído...

As comparações já existem há nove anos, não são o problema. Os adeptos sabem agora distinguir as séries e os seus princípios. Mas pode ser que tudo pareça um pouco sem vida em Xangai se as bancadas não estiverem cheias e os carros não forem feitos para este tipo de circuito. Acho o encanto dos circuitos citadinos muito melhor. Mas também tem a ver com questões financeiras e políticas. Está a tornar-se cada vez mais difícil salvar alguns locais.

