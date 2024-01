Jubilation, angoisse, victoire : le départ émotionnel de Wehrlein

Une enquête à son encontre (ainsi qu'à celle du pilote Andretti-Porsche et détenteur du titre Jake Dennis) pour une "infraction technique" dans la procédure de départ a été classée. Il était alors le soir au Mexique et trois heures du matin en Europe le dimanche. Ledacapo de Wehrlein de sa première victoire en tant que pilote Porsche ,deux ans plus tôt aumême endroit,était ainsi confirmé.

Le pilote de Sigmaringen de 29 ans s'est imposé en finale des qualifications contre Sébastien Buemi (Envision-Jaguar) et a commencé la course déjà en tant que leader du championnat du monde grâce aux trois points de la pole. Wehrlein a mené pendant la quasi-totalité des 37 tours (deux de plus que prévu initialement en raison d'une phase de safety-car après l'accident de Robin Frijns, le malchanceux du Mexique) et n'a pas été mis en danger par le boost supplémentaire (Attack Mode) de ses poursuivants immédiats. "C'était une course difficile, plus difficile qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Maintenir l'écart avec Buemi tout en économisant de l'énergie était déjà un défi", a avoué l'ex-champion DTM. "J'ai dû faire des tours de qualification pendant presque toute la course". Comme ses concurrents, Wehrlein s'est montré enthousiasmé par l'enthousiasme des fans mexicains - plus de 40 000.

Le routinier Buemi, qui a monté au Mexique son 31e podium en Formule E, n'avait pas le même rayonnement que Wehrlein : "Le quatrième podium au Mexique est beau, mais je suis aussi un peu déçu. La qualification avait déjà presque tout décidé, j'ai ensuite eu une course propre après avoir pu défendre ma position dans le premier virage". Sur la distance, il a ainsi d'abord tenu à l' écart Max Günther (Maserati), parti troisième, puis Nick Cassidy (Jaguar), qui s'est hissé à la troisième place. Ce dernier a pu se satisfaire d'une place sur le podium pour ses débuts chez les Britanniques et a obtenu un point supplémentaire pour le meilleur tour en course. Cependant, Jaguar, dont le favori du championnat du monde Mitch Evans a dû défendre durement sa cinquième place contre Jean-Éric Vergne (DS Penske), n'a sans doute pas répondu aux attentes.

Pour le pilote de l'Allgäu Günther, la quatrième place a marqué un bon début de saison, au cours duquel il a clairement dominé son coéquipier débutant Jehan Daruvala (16e). "Un très bon week-end, au cours duquel nous avons déjà montré une forte forme. Comparé aux problèmes que nous avons rencontrés ici l'an dernier, c'est un début prometteur", a déclaré le plus jeune vainqueur de l'histoire de la FE. Outre Jaguar et DS Penske (Vandoorne huitième), Andretti-Porsche a également placé ses deux pilotes dans les points, mais les neuvième et dixième places de Dennis et de la nouvelle recrue Norman Nato n'ont probablement pas répondu à leurs attentes. Jake Hughes (7e) a maîtrisé son nouveau coéquipier et vétéran Sam Bird (14e) lors de la première course. Le retour de l'ex-champion Nyck de Vries sur Mahindra (15e) a été extrêmement difficile. ABT-Cupra a quitté le Mexique déçu : le douzième des essais, Nico Müller, a dû se contenter de la 17e place après un contact avec Antonio Felix da Costa (Porsche), dont la voiture était défectueuse. Pour son retour au sein de l'équipe et sa 100e course FE, Lucas di Grassi a abandonné après seulement deux tours en raison d'un défaut de freinage. "Nous aurions souhaité une autre issue pour notre jubilé. Mais nous avons vécu des moments encourageants lors des essais et des qualifications. Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire", a confirmé le chef d'équipe Thomas Biermaier.

Son collègue de Porsche, Florian Modlinger, pouvait résumer les choses tout autrement : "C'était une performance exceptionnelle de Pascal. Après des qualifications sans faute, il a mené une course contrôlée et stratégiquement super réussie". Da Costa a dû abandonner après sa "rencontre" avec Müller et sera relégué de trois places sur la grille de départ lors de la prochaine course à Diriyah (26 janvier) pour avoir provoqué cette collision.

Dans deux semaines à peine (26-27 janvier), le premier double de la saison 10 est déjà au programme en Arabie Saoudite. ServusTV sera là aussi présent en direct.