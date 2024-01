Applausi, trepidazione, vittoria: l'inizio emozionante di Wehrlein

Un'indagine a suo carico (e del pilota Andretti Porsche e detentore del titolo Jake Dennis) per una "infrazione tecnica" nella procedura di partenza è stata archiviata. A quel punto era sera in Messico e le tre del mattino di domenica in Europa. Wehrlein ha così confermato la suaprima vittoria come pilota Porsche , ottenuta due anni fa nello stesso luogo.

Il 29enne di Sigmaringen ha battutoSébastien Buemi (Envision-Jaguar)nella finale di qualificazione e ha iniziato la gara come leader del campionato grazie ai tre punti della pole. Wehrlein è stato in testa per quasi tutti i 37 giri (due in più di quelli inizialmente previsti a causa di un periodo di safety car dovuto a un incidente che ha coinvolto il messicano Robin Frijns) e non è stato messo in pericolo dalla spinta aggiuntiva (Attack Mode) dei suoi immediati rivali. "È stata una gara dura, più difficile di quanto sembrasse dall'esterno. Mantenere il distacco da Buemi e risparmiare energia è stata una bella sfida", ha ammesso l'ex campione del DTM. "Ho dovuto fare giri di qualifica per quasi tutta la gara". Come i suoi rivali, Wehrlein è stato entusiasta dell'entusiasmo dei tifosi messicani, oltre 40.000.

L'esperto Buemi, che in Messico ha conquistato il suo 31° podio in Formula E, non era raggiante come Wehrlein: "Il quarto podio in Messico è bello, ma sono anche un po' deluso. Le qualifiche hanno quasi deciso tutto, poi ho fatto una gara pulita dopo essere riuscito a difendere la mia posizione nella prima curva". Sulla distanza, ha tenuto testa prima a Max Günther (Maserati),che era partito terzo, e poi a Nick Cassidy (Jaguar), che era salito al terzo posto. Cassidy si è probabilmente accontentato di un podio al suo debutto per la casa britannica e ha ottenuto un punto aggiuntivo per il giro più veloce in gara. Tuttavia, la Jaguar, il cui favorito per il campionato mondiale Mitch Evans ha dovuto difendere strenuamente il quinto posto da Jean-Éric Vergne (DS Penske), ha probabilmente deluso le aspettative.

Per Günther di Allgäu, il quarto posto è stato un inizio di stagione positivo, in cui ha chiaramente tenuto sotto controllo il suo compagno di squadra debuttante Jehan Daruvala (16°). "Un weekend molto buono, in cui abbiamo già dimostrato di essere in forma. Rispetto ai problemi che abbiamo avuto qui l'anno scorso, questo è un inizio molto promettente", ha dichiarato il più giovane vincitore nella storia della FE. Oltre a Jaguar e DS Penske (Vandoorne ottavo), anche Andretti-Porsche ha portato entrambi i piloti nei punti, ma il nono e il decimo posto di Dennis e del nuovo arrivato Norman Nato non hanno probabilmente soddisfatto le loro aspettative. Jake Hughes (7°) ha tenuto sotto controllo il suo nuovo compagno di squadra e il veterano Sam Bird (14°) nella gara di apertura. La rimonta della FE si è rivelata estremamente difficile per l'ex campione Nyck de Vries sulla Mahindra (15°). L'ABT Cupra ha lasciato il Messico con una certa delusione: Nico Müller, che aveva concluso dodicesimo nelle prove, si è dovuto accontentare del 17° posto con una vettura difettosa dopo un contatto con Antonio Felix da Costa (Porsche). Lucas di Grassi si è ritirato dopo soli due giri per un guasto ai freni, al suo ritorno in squadra e alla sua 100ª gara in FE. "Avremmo voluto un risultato diverso per il nostro anniversario. Tuttavia, abbiamo avuto momenti incoraggianti nelle prove e nelle qualifiche. Sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha confermato il Team Principal Thomas Biermaier.

Il suo collega della Porsche, Florian Modlinger, ha riassunto la situazione in modo molto diverso: "Pascal ha fatto una prestazione eccezionale. Dopo una qualifica impeccabile, ha condotto una gara controllata e strategicamente superba". Da Costa si è dovuto ritirare dopo l'"incontro" con Müller e sarà retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza della prossima gara a Diriyah (26 gennaio) per aver causato questa collisione.

In Arabia Saudita, il primo doppio appuntamento della stagione dieci è in programma tra poco meno di due settimane (26/27 gennaio). ServusTV saràancora una volta presente in diretta .