Aplaudir, tremer, vencer: o início emotivo de Wehrlein

Pascal Wehrlein só pôde festejar a sua quinta vitória no Campeonato do Mundo de Fórmula E quatro horas depois de cruzar a linha de chegada no México. No entanto, os 28 pontos conquistados no início da época falam de um domínio claro.

Uma investigação contra ele (e o piloto da Andretti Porsche e detentor do título, Jake Dennis) por uma "infração técnica" no procedimento de partida foi abandonada. Nessa altura, já era noite no México e três horas da manhã de domingo na Europa. Isto confirmouo dacapo de Wehrlein da sua primeira vitória como piloto da Porsche , há dois anos, no mesmo local.

O piloto de Sigmaringen, de 29 anos , bateuSébastien Buemi (Envision-Jaguar)na final da qualificação e começou a corrida como líder do campeonato graças aos três pontos da pole. Wehrlein liderou durante quase todas as 37 voltas (mais duas do que o inicialmente previsto devido a um período de safety car na sequência de um acidente envolvendo o mexicano Robin Frijns) e não foi prejudicado pelo impulso adicional (Modo de Ataque) dos seus rivais imediatos. "Foi uma corrida dura, mais difícil do que parecia do lado de fora. Manter a diferença para Buemi e ainda poupar energia foi um grande desafio", admitiu o antigo campeão do DTM. "Tive de fazer voltas de qualificação durante quase toda a corrida." Tal como os seus rivais, Wehrlein ficou encantado com o entusiasmo dos fãs mexicanos - mais de 40.000.

O experiente piloto Buemi, que conquistou o seu 31º pódio na Fórmula E no México, não estava tão radiante como Wehrlein: "O quarto pódio no México é bom, mas também estou um pouco desiludido. A qualificação quase decidiu tudo, depois fiz uma corrida limpa depois de ter conseguido defender a minha posição na primeira curva."Ao longo da corrida, o piloto conseguiu primeiro segurar Max Günther (Maserati),que tinha largado em terceiro, e depois Nick Cassidy (Jaguar), que tinha subido para o terceiro lugar. Cassidy ficou provavelmente satisfeito com um lugar no pódio na sua estreia pela marca britânica e marcou um ponto adicional pela volta mais rápida da corrida. No entanto, a Jaguar, cujo favorito ao título mundial Mitch Evans teve de defender arduamente o quinto lugar contra Jean-Éric Vergne (DS Penske) no final, ficou provavelmente um pouco aquém das expectativas.

Para Günther, de Allgäu, o quarto lugar foi um início de época bem sucedido, no qual tinha claramente sob controlo o seu companheiro de equipa estreante, Jehan Daruvala (16º). "Um fim de semana muito bom, no qual já mostrámos uma boa forma. Comparado com os problemas que tivemos aqui no ano passado, este é um início muito promissor", afirmou o mais jovem vencedor da história da FE. Para além da Jaguar e da DS Penske (Vandoorne em oitavo), a Andretti-Porsche também colocou ambos os pilotos nos pontos, mas o nono e décimo lugares de Dennis e do recém-chegado Norman Nato provavelmente não corresponderam às suas próprias expectativas. Jake Hughes (7º) teve o seu novo companheiro de equipa e o veterano Sam Bird (14º) sob controlo na corrida de abertura. O regresso à FE revelou-se extremamente difícil para o antigo campeão Nyck de Vries na Mahindra (15º). A ABT Cupra deixou o México desapontada: Nico Müller, que terminou em décimo segundo nos treinos, teve de se contentar com o 17º lugar com um carro defeituoso após um contacto com António Félix da Costa (Porsche). Lucas di Grassi retirou-se após apenas duas voltas com uma falha nos travões no seu regresso à equipa e na sua 100ª corrida na FE. "Gostaríamos de ter tido um resultado diferente para o nosso aniversário. No entanto, tivemos momentos encorajadores nos treinos e na qualificação. Sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente", confirmou o Diretor de Equipa Thomas Biermaier.

O seu colega da Porsche, Florian Modlinger, conseguiu resumir a situação de forma bastante diferente: "Foi um desempenho extraordinário do Pascal. Depois de uma qualificação impecável, ele conduziu uma corrida controlada e estrategicamente soberba". Da Costa teve de se retirar após o "encontro" com Müller e será afastado três lugares da grelha na próxima corrida em Diriyah (26 de janeiro) por ter causado esta colisão.

Na Arábia Saudita, a primeira jornada dupla da décima temporada está agendada para daqui a pouco menos de duas semanas (26/27 de janeiro). A ServusTV estará maisuma vez presente em direto .