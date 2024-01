Fórmula E: ¡empiezo a entenderlo!

Pregunta de premio (y no hagas trampas ni lo busques ahora): ¿Quién fue Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1960, con qué coche y cuántas carreras tuvo el Campeonato del Mundo? Respuesta correcta: Jack Brabham en un Cooper, y el Campeonato del Mundo constaba de 10 etapas. Escenarios como Mónaco o Spa aún no tenían el aura actual, y circuitos como los de Buenos Aires o Boavista/Portugal eran bastante salvajes. En su décimo año de existencia, la Fórmula 1 estaba todavía muy lejos de lo que hoy asociamos con ella.

En comparación, la Fórmula E, cuya décima temporada comenzó ayer en México, está ya muy lejos. Elestadio, corazón del circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, estaba lleno hasta la bandera. El comentarista Andi Gröbl, en directo para ServusTV, tuvo que gritar incluso antes de que empezara la carrera para hacerse entender. 27.000 espectadores in situ no quisieron perderse el espectáculo, entre ellos estrellas como Usain Bolt, todavía el hombre más rápido del mundo a dos piernas. 27.000 espectadores: ya quisieran algunos partidos de fútbol tener tantos.

Lo que nos lleva a un punto interesante: los espectadores necesitan tiempo para aprender nuevos deportes, identificarse con ellos y pasar de espectadores a aficionados. Tomemos como ejemplo el fútbol: el primero ha sido enorme en Europa durante décadas, y poco a poco, los estadounidenses se están dando cuenta de que lo que siempre ha sido un deporte de chicas en Estados Unidos puede dar más de sí. El fútbol se está poniendo de moda en América, al igual que la Fórmula 1, y viceversa: mientras que el fútbol americano era un pueblo español para muchos en Europa, oscuro y salvaje, este deporte está ganando cada vez más adeptos también en Europa. Esto se debe también a que los medios de comunicación de masas, como Netflix, están creando héroes y acabando con las inhibiciones. Cuando Guenther Steiner maldice como un cervecero en "Drive to Survive", el espectador estadounidense lo entiende, igual que los europeos comprendemos los retos de la NFL cuando Patrick Mahomesjuega en la Super Bowl a pesar de tener un tobillo rotoy Netflix se acerca a él en"Quarterback".

Comunicación

Gran parte de la fascinación del deporte reside en la pericia. La Fórmula 1 tiene aquí una gran ventaja porque muy buenos periodistas llevan décadas explicándolo de forma competente y detallada. Si hoy en día los niños de diez años pueden hablar de DRS y KERS, es gracias al buen trabajo de base que se ha hecho en la F1 durante muchos años. Todavía queda mucho trabajo por hacer en la Fórmula E.

Ayer en particular, en el estreno de la temporada en México, a muchos espectadores que estuvieron allí en directo por primera veza través de ServusTV no les habrá disgustado tanto que la carrera en sí fuera bastante civilizada. ¿Qué piloto pertenece a qué equipo, por qué la librea de Porsche se parece a la de Milka, por qué los Jaguar no son de color verde carrera británico y los coches de color papaya son realmente McLaren? También hay algo que nos gusta llamar el "momento Super Mario": Los pilotos reciben un chute de energía cuando pasan por encima de los sensores situados en el exterior de la curva. Suelen perder un puesto, pero luego corren como demonios durante unos minutos gracias a los 50 kW extra. Quién lo utiliza, cuándo y cómo no es fácil de entender para el espectador novato. El neocomentador Daniel Abt en ServusTV hizo un gran trabajo en su estreno en pantalla para explicarnos estas características especiales de forma tan lógica y natural como una parada en boxes en la Fórmula 1.

Afortunadamente, no hay problemas con los límites de la pista, hay muchos adelantamientos gracias a un concepto de baja carga aerodinámica y neumáticos duros, y la parrilla ficticia, en la que los pilotos conducen hasta la posición de salida real con neumáticos humeantes, es 100 veces más entretenida que la mejor vuelta de calentamiento de la Fórmula 1. Lo único molesto del chasis estandarizado es el tamaño del hueco de un viejo Renault 5. Confuso para los germanoparlantes: cuando se enciende "REGEN" (lluvia) en la pantalla de a bordo con el mejor tiempo y aún no sabes que significa regenerar energía. Hablando de eso, es difícil entender por qué hay que criticar la falta de sonido. En la época del V10 glorificado de Schumacher, bastantes pilotos de carreras se quejaban a puerta cerrada de acúfenos, y los aullidos infernales tampoco eran exclusivamente agradables para nosotros los espectadores. La Fórmula E suena como un circuito de Carrera con esteroides, y gracias al zumbido, el oído entrenado puede reconocer con precisión qué piloto levanta el pie del acelerador y dónde, recuperando energía mediante la elevación y la costa, lo que a su vez permite sacar conclusiones sobre la estrategia.

Cualquiera que se acerque a la Fórmula E sin resentimiento descubrirá una forma interesante y compleja de automovilismo en la que merece la pena profundizar tanto como en el fútbol americano u otros deportes desconocidos. La Fórmula E alarga la temporada de carreras para nosotros, los aficionados. No hay mucho que hacer en enero, y aquí se nos presentan tres carreras del campeonato mundial a principios de año. La temporadacontinúa el fin de semana siguiente con el Diriyah E-Prix.

No, la Fórmula E no puede ni debe compararse con la Fórmula 1. El fútbol no es fútbol. Pero es fácil interesarse por ambos al mismo tiempo.